驚！借閱兒童繪本書中藏刀片 花蓮文化局：已備案

2018-03-10 12:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮有家長昨晚臉書貼文，在文化局圖書館借閱的兒童繪本，小孩子翻書時發現書中藏了刀片，馬上帶書到圖書館還書。花蓮縣文化局除向警方備案，今天上午在借書口貼出公告，呼籲讀者翻閱圖書時小心注意！

孩子翻閱從圖書館借來的繪本，發現其中一頁夾了3、4支刀片，問爸爸「這是什麼？」讓媽媽嚇壞，昨天晚上家長在臉書貼文提醒其他家長注意！該名家長貼文中提到，刀片是夾在其中一頁，共有3、4支的厚片刀片，已經在發現刀片的當下，當晚打電話給文化局圖書館說明此一情況，並把刀片、夾在書中的2張明信片及該本繪本，交給櫃檯的服務人員。

家長提到，櫃檯人員當時查詢，發現上一位借書的讀者是一名成年男性，但102年以前辦的借書證，資料沒有留手機或電話，無法立刻聯絡到當事人。他說，希望貼文提醒家長注意，小孩翻閱圖書館借來的書籍真的要小心。

對此，花蓮縣文化局長陳淑美強調，這應該是單一個案，該名家長是6日借書，7日還書，已將該書及刀片等證物保存，且8日下午2點20分也向美崙派出所詢問備案，不過因為沒有人受傷，因此警局僅備案；而相關書籍證物交由文化局政風處處理中，圖書館現場也已張貼公告請讀者翻閱書籍時小心注意。

陳淑美說，該書放置的書架是公開閱覽區，民眾可在館內閱讀或借書回家，為此圖書館已清查近日借還書及繪本區等書籍，都未再發現書中夾異物。

文化局表示，至於前一位借書者經過了解，是一位資深教育界退休人士，夫妻倆都是兒童閱讀推廣義工，不至於有惡意情況，未來圖書館也會加強每一本書借出前均確認，確保安全。

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