同路段4天2起死亡車禍！晨運翁過馬路 轎車飆撞逃逸

埔里鎮中山路3段大成國小旁的中央分隔島缺口，清晨發生肇逃死亡車禍。（記者佟振國攝）

2018-03-10 11:15

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮中山路3段大成國小旁，清晨發生死亡車禍，87歲鍾姓老翁橫越馬路時，遭疾駛而過的自小客車撞上，頭部重創，送醫急救仍告不治，肇事車輛迅速駛離現場，警方根據現場遺留後視鏡及監視器畫面，掌握肇事車輛，全力緝兇。

埔里鎮中山路3段與水裡巷口，本月6日才發生1起死亡車禍，沒想到相隔4天，相距不到500公尺的同路段又發生老翁慘遭撞死的不幸。警方調查，清晨5時30分許，有晨運習慣的87歲鍾姓老翁，準備從大成國小旁的中央分隔島缺口橫越馬路，遭埔里往崎下方向的自小客車撞上，當場頭破血流，倒地不起，駕駛非但未下車協助，反而加速逃逸。

附近民眾發現報警，消防隊將老翁送埔里基督教醫院急救，院方表示，患者到院時已無生命跡象，耳朵、頭頂不斷出血，頸椎也有骨折情形，經搶救無效，上午7時許宣告不治。

車禍現場則是遺留1個沾有血跡的車輛左側後視鏡，警方也調閱附近路口監視器，掌握肇事車輛為埔里鎮林姓男子所有，是否就是肇事者，但目前下落不明，家人也無法取得聯繫，警方已全力追緝，也呼籲林男儘速到案。