孝警養家29年不敢交女友卻病逝 同事哽咽：誰幫你顧家！

2018-03-10 06:02

〔記者王捷／台南報導〕台南市警六分局警員張展坤，因父母重病、胞弟工作不穩，從警29年獨撐家中經濟，為省錢住在警所宿舍、連女友都不敢交；7日凌晨，他因肝疾病逝，享年49歲，張家頓時失去經濟依靠。有同事哽咽說，去年就叫他退休一次領完退休金，張展坤硬要撐到55歲領月退，如今他不在，誰要幫他顧家！目前六分局正在幫忙張家，希望能代替張展坤照顧家人。

綽號「坤仔」的張展坤，有著不倒翁的身材，只要提到鯤鯓所，就會想到他，認識張展坤的同事說，因為坤仔家裡經濟不好，所以才想考警察，早年因為調動比較困難，約在20年前好不容易調到台南，曾經也想用特殊原因，調回老家，但找不到適合的單位，所以乾脆就繼續留在台南。

另一位同事說，坤仔個性很內向，原本是在靠近市區的金華所，後來到了警備隊，為了省下房租，坤仔積極爭取有宿舍的喜樹、鯤鯓兩間值宿所，不管上班、下班都會看到他在所內，真的是「以所為家」。

享年49歲的張展坤，一直是單身漢，曾經有同事想幫他介紹對象，但他曾向同事說，父母重病，胞弟當廚師工作不穩，他養家經濟壓力大，不想害了對方，所以一直拒絕，去年有同事曾勸他，身體不好乾脆退休一次領退休金，不要再熬到55歲領月退，但坤仔不願，稱想要領月退，比較沒有壓力，返鄉照顧父母。

豈料，3月4日張展坤因腎臟病請病假，但不放心業務沒有完成，3月5日就急著出院整理業務，沒想到當晚8時許，他又因身體不適再度入院就醫，3月7日凌晨3時許，突發猛爆性肝炎病逝。

問到這件事，有同事認為坤仔太固執，身體也不好，去年就曾勸坤仔一次退，同事哽咽用台語說：「現在好了，你（指張展坤）現在熊熊走了，一輩子都沒享受到就算了，誰要幫你顧家！」同事說完只剩哽咽聲迴盪在電話中。

市警六分局指出，現在只能盡量幫忙張展坤家裡尋找資源，幫張家度過困境。