金錢豹小姐撞死人哭求交保 麵包師家屬：她都在演戲

2018-03-09 17:58

［記者楊政郡／台中報導］去年11月間在金錢豹酒店上班的顏女，涉嫌酒駕、闖紅燈撞死陳姓騎士（麵包師傅），又肇事逃逸案，台中地院進行辯論，顏女哭求交保、否認肇逃，供稱她會賠償，寧願死的是自己，也願意將她小孩（6歲）的孩子兩個過繼給陳家。但死者父親、姊姊表示，顏女無悔意，他們絕不和解，且顏女名下毫無資產，希望法官重判，不要讓她再出來害人，法官裁定還押，定本月30日宣判。

下午法院進行辯論提訊顏女，顏女坦承撞人，但否認肇逃，哭求法官給她交保，說寧願死的人是自己，她出去會賣房賣車來賠償，甚至如果陳家需要孩子繼承子嗣，她的小孩將來結婚生子後，前兩個都可以過繼給陳家，庭上法官提示死者相關照片，顏女也是哭得死去活來。

但死者父親及姊姊表示，顏女都在演戲，沒有誠意，她的名下根本沒有財產，一棟房子貸款1200萬，房子價值不到1200萬，已無價值，且顏女已三度肇事，不知悔改，如果放她出來豈不是又讓她去撞死人，他們不和解，也希望法官給予重判。

法官還傳訊簡姓被害人，她們顏女上一起酒駕撞傷人案的被害人，簡女表示，顏女說要賠償20萬，當庭寫下和解書，到現在只拿到5萬元，每次向顏女要錢，她就開始罵人。

據起訴指出，顏女106年5月因酒駕肇事被吊銷駕照，106年11月13日在烏日區租屋處拉K（3級管制毒品），再到台灣大道金錢豹酒店4樓上班，與客人喝了威士忌酒，14日凌晨1時無照駕賓士車上路，在西屯路口闖紅燈撞上騎機車下班的陳姓烘培師，陳某被救護車送到醫院，到院前死亡。

顏女肇事後未停車，繼續往前並轉進入甘肅路，因撞擊造成白色賓士拋錨，同車的林、李兩男竟企圖協助顏女煙滅刑事證據，讓顏女坐到副駕駛座，兩男在後推車，把車推進長安路巷內，企圖先藏匿等風聲過後再處理。

檢方從路口監視器發現上述事實，目擊者證稱肇事駕駛是女性，顏女後來坦承車是她開，酒測值達0.46毫克，依公共危險致人於死及肇事逃逸等罪起訴，兩男依湮滅刑事證據起訴。