缺錢買毒偷金項鍊 誆稱奶奶住院需用錢

2018-03-06 19:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市莊姓毒蟲的毒癮發作，缺錢買毒品解癮，本月2日晚間跑到東區1家百貨公司的金飾專櫃，佯稱要買金飾，趁店員疏忽時，抓了金項鍊後搭乘計程車逃逸，將金項鍊賣得3萬2300元，立即買海洛因施打解癮，警方調閱監視器，一眼認出他的身份，短短1個半小時，在彰化縣員林市1家汽車旅館內逮捕他，他卻又瞎掰說，是奶奶住院急需醫療費，他不得已而出此下策，警方卻查獲毒品海洛因與針筒，戳破莊男的謊言，依竊盜罪與毒品危害防制條例移送法辦。

中市警局三分局第三分局立德派出所，2日晚間接獲轄內百貨公司金飾專櫃報案，指1名男子於晚間9時左右，佯裝要購買金飾，要求試戴金項鍊，趁店員疏於注意之際，將手中價值近6萬元，重量8.14錢的金項鍊抓走，迅速跑出百貨公司大門，店員要追竊嫌，卻已不見蹤影，急忙向警方報案。

立德所成立專案小組，調閱並過濾監視器，發現該名竊嫌染了一頭金色頭髮、穿著牛仔褲，身形及特徵與35歲毒品人口莊姓男子相似，訪查得知莊男搭乘計程車逃逸，進一步發現莊男投宿於彰化縣員林市1家汽車旅館，立即驅車南下逮人，當天晚間10時許，距離案發僅約1個半小時，警方抵達汽車旅館抓人。

莊男沒想到警方這麼快找上門，毫無防備措手不及被捕，警方詰問時，他坦承犯案，6萬元的金項鍊，南下途中賤價變現3萬2300元，莊男卻宣稱，奶奶住院需要醫療費，才臨時起意下手行竊，警方卻在他投宿的房間內，找到第一級毒品海洛因1包，毛重0.26公克，內有海洛因殘餘的注射針筒1支，並查扣莊男購買毒品後剩下的犯罪所得2萬2000元，他根本不是醫治奶奶，而是毒癮發作要買毒品解癮，而且在當天下午3時許，就先勘查地形，警方隨後取贓找回金項鍊，訊後依毒品危害防制條例法辦。

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