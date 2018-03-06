別再說兒少「性交易」了 檢：已改成「性剝削」

司進會呼籲民眾對身邊的少年付出多一點的關心。（記者吳政峰翻攝）

2018-03-06 12:51

〔記者吳政峰／台北報導〕不少人聽聞嫖客與雛妓性交，常說違反「兒童及少年性交易防制條例」，台灣司法人權進步協會常務理事、台中地檢署主任檢察官郭靜文6日表示，其實自去年元月一日起，該法就已修正正名為「兒童及少年性剝削防制條例」，民眾應認知未成年人遭到有對價的性交，實際上是種犯法的性剝削。

郭靜文指出，為符合聯合國「兒童權利公約」規範，以及防制兒童及少年遭受任何形式的性剝削，立法院於民國104年2月4日修正公布，並於106年1月1日施行，將「兒童及少年性交易防制條例」改為「兒童及少年性剝削防制條例」，法條中的「性交易」更名為「性剝削」，明定凡是使兒童或少年行為有對價的性交或猥褻行為、利用兒童性交供人觀覽、拍攝製造兒童性交照片、影片等其他物品，或是利用兒少從事坐檯陪酒、涉及色情的伴遊侍應工作，都屬於兒少性剝削的行為。

日前傳出一名21歲男子誘拐翹家少女同住，並提供毒品吸食，等到少女成癮，再要求她們肉償毒債，或施以酷刑要求街頭行乞，賺錢供其花用，郭靜文解釋，此種行為即觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」第33條第2項的意圖營利，以強暴、脅迫、恐嚇、監控、藥劑、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為罪，可處10年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。

郭靜文認為，再重的刑罰，對於遭到性剝削或凌虐的被害人來說，都已無法平復其身心創傷，個人、家庭及社會都要為此付出巨大的代價，盼民眾能對周遭的人付出多一點關心，即時拉迷途的少年一把，或許就可以避免這樣的憾事重演。