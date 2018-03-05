攜毒來開庭 2毒蟲還沒出庭就直接遭警送辦

江嫌（白色上衣）與李嫌（短袖上衣）5日原因竊盜案要到台南地檢署出庭，孰料5日凌晨在永康遭警攔車盤查，當場起出海洛因及安非他命毒品，訊後直接送辦。（記者萬于甄翻攝）

2018-03-05 19:34

〔記者萬于甄／台南報導〕彰化一名李姓男子5日凌晨駕車在台南復興路上倒車又迴轉，引起永康分局巡邏員警起疑，攔車盤查時，在車內起出海洛因、安非他命及吸食器，同車江姓男子坦承持有；兩人因竊盜案原預計5日出庭，沒想到等不到出庭時間，就直接被送辦。

48歲李男與41歲江男都來自彰化，兩人因一場車禍相識，李男4日晚上開車載江男從彰化南下，準備5日上午出庭，行經永康復興路時，李男因路況不熟正要倒車迴轉時，驚見永康分局巡邏車，嚇得趕緊閃避。

永康分局復興所長侯俊誠、警員張信智見該車在路旁倒車又形跡可疑，攔車盤查時，瞥見車內扶手處疑似有使用過的毒品吸食器，經搜索後，果然在車內查獲海洛因2.07公克、安非他命3.78公克（含袋）及2組安毒吸食器，隨即將2人帶回偵訊。

警方表示，48歲李男與41歲江男都有毒品及竊盜前科，2人因竊盜案預計5日上午要到台南地檢署出庭，4日趕夜車先到永康準備找地方過夜，但因路況不熟開錯方向，在倒車迴轉時碰上警方攔查。李、江偵訊時均坦承毒品、吸食器為私人持有。

兩人等不到竊盜案出庭時間，偵訊後依違反毒品危害防制條例，由「警備車」直接移送台南地檢署偵辦。

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