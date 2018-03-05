惡劣！「土豪哥」有錢卻不賠償 高院裁准假扣押210萬

「土豪哥」朱家龍前年涉Ｗ飯店毒趴郭姓女模命案，一審被依轉讓毒品致死等罪判10年，民事賠償部分，高院認為朱被重判且有逃亡之虞，且郭家聲請假扣押理由和金額合理，今裁定假扣押朱210萬元確定。（資料照）

2018-03-05 13:38

〔記者楊國文／台北報導〕「土豪哥」朱家龍前年涉W飯店毒趴郭姓女模命案，一審被依轉讓毒品致死等罪判10年，正由高院審理中，民事賠償部分，郭女父母向朱男等人、w飯店業者共11人求償2800多萬元，並先向朱家龍個人部份聲請假扣押210萬元，高院質疑朱「為何一毛錢都不願先賠」，認為朱被重判且有逃亡之虞，且郭家聲請假扣押理由和金額合理，今裁定假扣押朱210萬元確定。

朱家龍因涉提供多種毒品供郭姓女模吸食不治，此案爆發後，郭女父母向朱男等人求償2807萬元，並聲請查封朱男財產，經查，朱名下的2間房子、股票及存款，房產部份，一間完全沒有押抵，另一間有1350萬元貸款。

郭家認為朱家龍涉供毒讓女兒喪命，案發至今朱男卻均未付任何賠償，且被認為有逃亡之虞遭收押，因此也向北院聲請假扣押朱的210萬元，並籌措共21萬元做為擔保，北院認定合理，裁准此假扣押案。

朱男律師不服，提起抗告，朱表示他甚具財力，光股票就超過假扣押的標的210萬，等判決「確定」後，不會迴避賠償責任，並強調他不會脫產，且持續繳交房屋貸款，法官又問「為何有錢繳貸款，沒錢先賠郭家？」朱男律師解釋「是家屬幫他繳的」

高院認為，朱男有加拿大護照，一審判10年重刑，被認定有逃亡之虞，迄今仍不願先賠償郭家任何損害，審酌郭家提出假扣押朱男財產合理，今將抗告案駁回確定。