獨家》國道攔車哥到案無悔意 警調監視器打臉送法辦

詹姓攔車男在福高樹林路段惡意持球棒攔車，見到對方身材魁梧，反倒敬禮、鞠躬道歉，還丟下球棒，被網友大虧；圖為網友今天在福高南下土城路段撞見攔車男座車，網友虧他「是要回去撿球棒啦！」。（圖擷自報廢公社）

2018-03-03 18:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕福爾摩沙高速公路北上方向2日發生行車糾紛，駕駛HR-V的男子惡意切入內側車道朝一輛CR-V攔車，攔車男先持球棒下車挑釁，未料CR-V駕駛一下車，不但個頭比攔車男魁梧，對方劈頭就痛罵攔車男五字經，嚇得他連忙敬禮、鞠躬、丟掉球棒落荒而逃；國道六隊樹林分隊今天通知攔車男詹男到案，詹嫌竟辯稱，是對方先剪車激怒他，警方過濾監視器後，對詹嫌打臉，將他依妨害自由、公共危險罪嫌送辦。

國道第六大隊樹林分隊長林富貴說，攔車的25歲詹姓男子是送貨員，居住汐止，他到案後，辯稱自己開女友的車，當時因趕時間，認為對方剪車，他持球棒下車理論，承認自己做了錯事；但詹嫌到案後，辯稱是對方先剪車，他氣不過才剪車報復；但警方過濾行車記錄器，發現對方就開在內側車道，沒有剪車跡象，對詹嫌打臉，將他函送法辦。

26歲許姓男子當時駕駛CR-V，遭攔車男攔下，他說，當時前車突然切換車道超過車道線，他按喇叭警示，未料攔車男硬切入車道攔車，他氣不過下，只好下車理論，絕無對詹嫌剪車，認為對方實在亂來，惡人先告狀。

由於攔車哥秒變俗辣的行徑，被網友大虧，就有網友今天在福高往三峽方向，巧遇攔車哥開的HONDA HR-V休旅車，網友們不禁大酸：「他是要回去撿球棒啦！」，還有網友留言「噴裝了，當然要回去撿裝備」、「這樣都還可以被抓到」、「他有送你球棒嗎」，也有網友認為「這車應該是別人開的，以他爆紅的程度，應該7天不敢出門」、「換你攔他車，送他一把+7的」。

相關影音