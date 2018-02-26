駕車狠輾律師與妻子奪兩命 莽夫一審判死刑

涉嫌開車伏撞妻子與律師的男子洪當興（戴安全帽者），今下午台南地院判洪嫌死刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2018-02-26 17:48

首次上稿 17:17

更新時間 17:48

〔記者王俊忠／台南報導〕106年7月17日下午發生在台南地方法院西側門人車通道的駭人車禍命案，造成開庭律師黃政雄與委任女子李怡慧兩人重創身亡，涉開小貨車兇狠撞死兩人的李怡慧丈夫洪當興，去年被台南地檢署依故意殺人罪嫌起訴求處死刑；今下午台南地院判洪嫌死刑。

台南地院表示，這件車禍是律師在台南地院區內第一件遭當事人撞死的慘案。

檢方起訴指出，洪當興（44歲）之前因訴請離婚，台南地院安排在去年7月17日下午於該院調解，洪妻李怡慧委任律師黃政雄於當日下午偕同出席，開調解庭時，洪當興不滿黃政雄為李怡慧主張關於子女監護權歸屬等事項，黃並質疑洪在訴狀所述內容與事實不符，因此心生怨懟。

調解結束後，洪當興在地院與地檢署之間車道駕駛自小貨車由北向南行駛，他見黃政雄與李怡慧2人沿同方向靠左側並肩步行前往健康路方向走，從2人後方見黃政雄與李怡慧言談間手勢動作，使他憶起與李怡慧相處時產生的不愉快，及調解時妻子對其說話態度及口氣，讓洪更加憤恨盈胸，竟基於殺人犯意、重踩油門加速從後衝撞李怡慧與黃政雄，並從兩人身上輾壓過去，黃政雄受肋骨骨折併氣血胸，當日送醫急救仍傷重不治；李怡慧則因頭頸胸腹部撞挫輾壓傷併頸椎、雙肋多處骨折、骨盆骨折、氣血胸、肝腎撕裂傷併肺葉切除、腎臟摘除等，延至7月19日不治。洪當興在開車衝撞倒兩人後，有下車撥打電話報警處理。

檢方表示，被告洪當興與律師黃政雄並不認識，僅因其妻委任參與調解，黃政雄本於律師職責為李女主張權益，竟遭被告懷恨在心，路途中故意駕車從後猛烈撞擊被害2人並予以輾壓，造成兩人傷重不治，被告仍執詞狡辯是過失所為，其手段兇殘、無悔改之意，不尊重生命之情可見，請法官判處極刑。