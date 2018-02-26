女兒多挑一張刮刮樂 清水外配中了300萬頭獎

清水區寶祥彩券行開出「紅包一把抓」頭獎300萬。（記者張軒哲攝）

2018-02-26 17:11

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節財神爺眷顧清水！台中市清水區「金寶來彩券行」大年初二開出「金犬獎」頭獎300萬，清水另一家寶祥彩券行，大年初一有一名外配帶女兒買刮刮樂，買一張300元的「紅包一把抓」，幸運刮出300萬頭獎，在店裡跳著高喊：「我中頭獎了」。業者高育煊今日說，感覺是媽祖庇佑開大獎。

一對來自豐原母女大年初二路過金寶來彩券行，花了500元隨便拿了一張「金犬獎」刮刮樂，刮出300萬元。但大年初一清水區寶祥彩券行就搶先開「紅包一把抓」300萬，得獎的外配喜出望外，在店裡跳著高喊：「我中頭獎了」。

寶祥彩券行業者高育煊說，這名30多歲的外籍配偶是店內常客，至於哪一國籍就不便透露，她平日就常買彩券，大樂透、刮刮樂都會買，大年初一下午，她約10歲大的女兒來買彩券，大樂透跟刮刮樂各買一些，但女兒挑一張300元的「紅包一把抓」，結果現場一刮開就是頭獎300萬元，當時店內顧客也一擁而上爭睹刮刮樂頭獎，直呼好羨慕。

高育煊說，開業10多年，去年春節也開出大樂透百萬大紅包大獎，每天會到住家旁的壽天宮拜媽祖，感覺是媽祖庇佑開大獎。