警臨檢高雄半套店 法官認定違法搜索判無罪

2018-02-23 11:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市林姓女子在楠梓區開設養生館，她特別交待旗下小姐不能幫客人做半套或全套服務，但仍在前年5月被警方臨檢查獲按摩女幫男客手淫，林女和陳姓女會計被依妨害風化起訴，但橋頭地院審理時，認定警方是違法搜索，判她們兩人無罪。

判決指出，林姓女子開設養生館幫客人從事按摩服務，每90分鐘收費800元，林女開業前還特地交待員工，養生館是做「純的」，嚴禁員工做「黑的」，還要求員工都要簽下契約書，如果提供半套或全套服務不但會罰錢，還要開除做性交易的按摩小姐。

前年5月間，楠梓警分局前往臨檢時，發現其中一間包廂裡有男客僅著內褲，地上還有一團沾有精液的衛生紙，員警詢問時，男客坦承剛被按摩小姐「保養完攝護腺」，員警當場將在場的陳姓女會計依涉嫌妨害風化罪帶回偵辦，並傳喚林姓負責人到場說明，訊後將兩人依法送辦、起訴。

但橋頭地院審理時，法官認為，員警未經男客和按摩小姐的同意，就直接拉開拉開布簾、進入包廂，已侵犯他們的隱私，員警以「臨檢」為名義，實際上進行無令狀搜索的行為，且無證據足以認定有何符合刑事訴訟法第130條附帶搜索、第131條逕行搜索、第131條之1同意搜索之例外得無令狀搜索之情事，此搜索行為自屬違法。

而按摩女、男客到庭時也辯稱沒有做半套服務，雖然男客說詞反覆不足採信，但林女經營的養生會館沒有裝設警鈴或警示燈等設施，且店門進出口門扇屬透明平面式玻璃，2樓包廂僅用活動式布簾間隔，且布簾上方尚留有大幅通風孔洞，隔音效果極差，與坊間常見的色情按摩店不同，綜合各項事證，認定林女和陳女沒有涉犯妨害風化罪，判她們無罪，全案可上訴。