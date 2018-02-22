騙人上床還收紅包 惡男分飾女半仙與「貴人」詐財騙色

2018-02-22 16:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕高職畢業的貨車駕駛陳姓男子，1人飾演兩個角色，妄想人財兩得，他在LINE上假冒是女算命師Joyce，向女子小芳謊稱其運勢差，可免費「化解小人運及爛桃花運」，方法是小芳要先找到「貴人」，包紅包給「貴人」並發生性關係，厄運就能化解，待小芳信以為真後，他再以「貴人」的身分現身，跟小芳發生2次性關係。法院審理時，陳男辯稱是小芳自願獻身，台中高分院卻認為，陳男是假藉消災解厄，迫使小芳性交，依強制性交罪判處徒刑3年3月，可以上訴。

判決書指出，陳男在2015年間於LINE申請兩個帳戶，一個是自己姓氏「Chen」（陳），另一個是Joyce，並貼上來源不詳的女人照片，他先用「Chen」的帳戶，把女子小芳（化名）加為好友，再用Joyce的帳戶，向小芳謊稱自己是女算命師，可以免費幫小芳消災解厄，小芳當時運勢低潮，且坊間確實有一位名叫Joyce的女算命師，小芳誤信兩人是同一人而上當。

陳男用Joyce帳戶向小芳謊稱，化解厄運方法，是先找到養臘腸狗、戴綠色佛珠、79年次出生、射手座等特徵的男性貴人，之後有3種化解方法，其一是包6666元（順順平安）與8888元（發發發發），共計1萬5554元紅包給貴人，再跟貴人接吻10分鐘；其二是包8888元（發發發發）紅包，並幫貴人「攝護腺保養」（手淫）；其三是跟貴人發生性關係，再隨意給紅包。

小芳當時沒錢，只能選擇第三種方案，小芳不知貴人在何方，遂把LINE上面的朋友傳給Joyce審閱，Joyce認為「Chen」就是貴人，實際上，是陳男透過Joyce的假帳戶，挑選了自己，小芳遂邀約陳男到住處發生性關係，不料，Joyce又宣稱1次不夠，要再性交1次才能解厄，小芳又再邀陳男到住處性交1次，總計兩次。

另外，陳男也用同一方法，向另1名女子騙到紅包2280元，但沒有騙色，荒唐的是，該女人受騙之後，又把Joyce介紹給苦於婚姻的表姊，陳男再使用Joyce假帳戶，謊稱表姊要在2016年2月16日中午，到台中市中區順天宮旁，尋找戴眼鏡與綠色佛珠的貴人，給貴人8萬元紅包，才能順利離婚，表姊果然在上述時地找到貴人，給了8萬元紅包，實際上貴人都是陳男扮演。

台中地院一審依詐欺罪，判處陳男拘役60日，可易科罰金6萬元，強制性交罪判處徒刑3年5月，陳男針對強制性交部分上訴二審，辯稱小芳自願性交，他並未脅迫。

台中高分院二審認為，小芳無意與陳男發生關係，是陳男施用詐術，讓小芳擔心厄運纏身，違反自己意願而性交，不過，考量到陳男願意賠償小芳100萬元和解，據此酌予減刑2個月，改判3年3月徒刑，可再上訴。