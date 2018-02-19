公車司機恍神撞斷電桿冒火花 對面看熱鬧追撞…

）指南客運838公車今天中午途經新北市五股成泰路，洪姓司機疑精神不濟，撞斷電線桿，波及6輛機車，所幸無人受傷。（記者吳仁捷翻攝）

2018-02-19 17:09

〔記者吳仁捷／新北報導〕指南客運洪姓駕駛838公車今天（19日）途經五股區成泰路，疑似精神不濟，自撞電線桿及路邊停放機車，水泥電線桿應聲斷裂，電線遭拉扯竄出火花，車頭半毀，所幸車上沒有乘客，司機也沒有受傷，撞碎的電線桿、電線也未波及路人，堪稱不幸中大幸。

蘆洲警分局調查，今天中午12點43分左右，41歲洪姓男子駕駛838公車，途經成泰路四段，疑因精神不濟，撞斷電線桿及6輛機車，電線桿斷裂扯斷電線，火花四起，目睹民眾趕緊報案，但消防單位到場時，火勢並未蔓延，公車上也只有司機一人，碎裂的電線桿、被扯繼的電線也未波及路人；但洪男飽受驚嚇，路段也因此塞車。

蘆洲警方對洪男酒測，沒有酒精反應。洪男說，當時開車到一半，有些精神不濟，因而發生車禍。

警方說，這個路段車流大，車禍對面路段也有轎車駕駛疑因看熱鬧，沒保持安全車距，追撞前方黑色轎車；無獨有偶，不到20分鐘，一輛雙載機車也撞上前方休旅車，短短50公尺，連續發生3起車禍，讓當地交通更加受阻。