女模租屋下體被蟲咬 向房東反應竟被嗆...

侯姓女模住進租屋處後，身體開始出現大量紅點，甚至下體都有。圖與新聞無關（本報情境照）

2018-02-16 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕侯姓女模去年2月在新北市找房租屋，看上一間房租9000元，她覺得很不錯，不過房內有寵物異味，當下她和房東反應，對方也答應處理，於是就租下這間屋，但在入住後發現身體開始出現紅點，甚至下體陰部也是，全身都紅腫搔癢，去檢查後發現是被蟲咬，她退租並告房東求償，台北地院判房東須賠錢給侯女。

《蘋果日報》報導，侯女指出，她被咬後有多次請房東處理，也請了除蟲公司來檢測並估價，原來這些蟲子是禽蟎，因屋外有鴿子棲息，這種蟲才會出現在房間。但房東不願負擔除蟲公司的6000元除蟲費，只帶殺蟲劑現場處理，但對這些大量的禽蟎無效，侯女拍下被咬的照片和禽蟎在手上爬的影片給房東。

房東看到影片後卻回「其他住戶都沒有這些問題，我也不懂妳怎麼都有這些蟲，我要是妳，我會去找個沒有蟲的地方住」甚至說「我只是租屋，並不是要照顧妳的生活，也不是要幫妳打蚊子的」。侯女看房東始終不處理，態度又很惡劣，只住了22天後就搬離，氣得提告求償。

但房東向法官辯稱，不能證明侯女在房內被咬，而且也可能是她自己生活習慣不佳所致，法官審理詢問曾到該套房檢測的陳姓除蟲業者、皮膚科醫生作證，認定房東未改善環境導致侯女被咬，還要侯女另找沒有蟲的房子住，侯女有權終止租賃契約，判房東須賠侯女精神慰撫金2萬元加醫藥費共約2萬5千元，另退還租押金1萬1千元。侯女的律師透露，房東已放棄上訴，全案確定，其餘不便回應。