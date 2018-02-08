狠殺房東母姊兇嫌仍判免死 受害家屬難過：不意外

2018-02-08 11:06

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市租房子賣小籠包的51歲男子林千任，前年為了是否退還8000元押租金起爭執，竟一時惱怒失控，拿水果刀割喉殺死房東古男的84歲母親、64歲姊姊，騎車逃亡近80公里，並自殺不成被逮，高等法院認定此案雖為兩公約的情節重大之罪，但林犯後均坦承犯行，數度表示悔悟，且非預謀殺人，今仍判林無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

庭訊後，到庭聆判的古家人難過到說不出話來，批評「我們探聽過承辦此案的合議庭不會判被告死刑」、「不判林男死刑，我們（指家屬）不意外」，但不願意表態是否上訴。

不過，此案一審判無期徒刑，檢方上訴建請高院判死刑，檢方傾向上訴，加上此案是「職權上訴」案件，依法，高院須主動上訴到最高法院。

判決指出，林千任未婚，2013年7月，他以每月8000元向中壢中華路古家長子租下一樓充當鮮肉包店面，房東母親古李二妹住2樓，古男當初收下1萬6000元的2個月押金後，約定每月8000元租金交給老母親充當生活費，而住附近的房東姊姊古麗珠（64歲）每天都會來探視母親，不料母女同遭毒手。

古男2016年1月底向林男表示，因1樓後方加蓋的廚房、衛浴佔用到親戚土地要拆除，要求提早解約搬離，但林男以租約未到期，不願搬離。直到古男同意可用押金扣抵租金，林嫌才答應2月底後不再續租。

同年2月底，古麗珠又來探視母親，並向他催收2月份8000元租金，他告知和古男通過電話，「不是可從押金扣嗎？」但古姊拒絕並揚言報警，他憤而將古姊推倒再持水果刀砍殺。

古老太太回家目睹女兒被林嫌砍倒在樓梯前走道上，正要逃離，林嫌竟將她拉進屋內刺殺多刀，再將其屍身堆趴在女兒身上；直到案發當日晚間11時許，古姊同居男友發現她未返家，到古家察看才發現母女慘遭殺害，急忙報警。警方據監視器畫面鎖定林嫌涉案。