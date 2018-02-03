騎走5小時「借用一下」不算偷 機車慣竊無罪確定

2018-02-03 14:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕「借用一下」不算偷？彰化縣廖姓慣竊去年3月8日傍晚，偷走謝姓車主的機車，騎了約5個小時，同日深夜停回原地附近，事後被警方查獲法辦，不料，彰化地院卻認為，沒有經車主同意，就逕自騎走機車，是「暫時使用」，沒有偷竊的犯意，而判決廖男無罪，彰檢不服判決上訴，並指廖男騎走機車5小時，損害車主對機車的所有權卻無罪，已違反社會觀念，不過，台中高分院仍認為，廖男只是違反社會秩序維護法，可處3000元以下罰鍰，不構成刑法的竊盜罪，維持無罪確定。

判決書指出，毒品案出獄的廖男，去年3月3日起陸續犯下多起竊案，包括同年月3日凌晨先偷機車，再騎贓車犯下2起竊案，同日中午被警方查獲，數天後，他又於7日與14日偷兩家寺廟，另於同年月8日傍晚，於彰化縣永靖火車站前偷機車，晚間9時許，車主發現機車失竊報警，不料，深夜11時許，警方卻在失竊地點旁找到機車，調閱監視器發現，廖男騎走機車後約5小時，又把車騎回原地停放。

彰化地院認為廖男持起子等工具行竊，且又是累犯，但於警方查獲時自首，依加重竊盜罪判處10月，至於偷騎機車部份，則判決無罪，法官可能擔心被輿論責罵為「恐龍」，還特別強調，這不是第一起「借用」判無罪的案例，臺灣高等法院有1起類似判例，台中高分院則有4件類似判決，法官並強調，有人主張在刑法竊盜罪中，增修「未得持有人之同意，擅自使用他人之汽車、航空器或其他動力之交通工具者，處2年以下有期徒刑、拘役或5千元以下罰金」，但此草案未經立法院通過，基於「罪刑法定」等原則，法官只能判決無罪。

彰化地檢署上訴二審，指騎走機車5小時卻無罪，抵觸一般社會觀念，另外，廖男消耗汽油，騎回原地之前，沒有加油或留下油錢，應以竊盜論罪，但台中高分院認為，廖男騎走機車，目的不是偷汽油，車主的汽油損失，屬於民事賠償，另外，台中高分院強調，社會秩序維護法第88條第1款，有未經他人許可，擅駛他人的車、船，可處3000元以下罰鍰的規定，廖男觸犯的是行政罰，而非刑法的竊盜罪，據此維持無罪，全案判決確定，不能再上訴。