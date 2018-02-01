刑訟修法上訴變難 司進會籲司法院三思

2018-02-01 21:37

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院為了推行金字塔型法院組織架構，日前研修、增、刪「刑事訴訟法」，共計更動99條，其中與民眾休戚相關的上訴制度，將從原本的應有具體理由，改成須有法定事由才能上訴二審，提高上訴門檻，限縮案件量，雖可大幅減少法官訟源，減少工作負擔，但台灣司法人權進步協會認為，修法方向與民眾認知有落差。

司進會1日撰文解釋，上訴審構造之模式，大抵可分為下列3種：

一、覆審制：指二審不受一審判決拘束，本身有審理事實職責，重複與一審相同之審判程序，採用此種制度者，亦可將其上訴審作為「第二次的第一審」，為我國現行制度。

二、續審制：指二審延續一審判決前的審理程序及訴訟資料，以一審判決證據為審理基礎，並調查一審判決後的新生證據，等於是「繼續的第一審」。

三、事後審制：指二審不審查一審認定的事實，只檢視上訴人指摘的程序或法律有無違誤，屬於「審查審」，目的在檢視一審審理程序、法律適用是否正確。

司進會指出，我國地方法院原則為一審、高等法院為二審、最高法院為三審，一、二審為事實審，三審則為法律審，其中二審採行「覆審制」，也就是二審認為一審判決不當，可撤銷、變更第一審判決；三審則為「事後審」。

而司法院修正草案，卻是規劃將上訴二審的實質狀態改採「事後審」，也就是以後提起第二審上訴時，須具備新版的刑訟法草案361-1至8條規定範圍，如：只有在「判決違背法令」的情況下，才能提起上訴，甚至縱使一審判決違背法令，但要「顯然於判決有影響者」，才能上訴，對此，司進會認為這些規定無單一標準，司法院應進一步說明。

司進會指出，因為民眾不滿法官認事用法的結果，才加速司法改革浪潮，但司法院把民眾最關心的事實認定，從以前的「覆審」全部簡化為在一個審級審，換句話說，所有事實、證據得在一審就認定，若民眾覺得一審法官認定事實有誤，想上訴二審求救濟，這個門檻變得相對嚴格。

司進會認為，若僅因原上訴制度遭人濫用導致浪費，就修法限縮上訴制度，可能犧牲當事人的救濟權利，讓他失去可獲有法官重新評價證據並補救第一審事實認定瑕疵的「審級利益」，呼籲司法院三思。