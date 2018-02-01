不種草莓種大麻 大湖青農染毒判4年

吳男在租來的透天厝3樓，利用LED 燈具，依據光譜原理，以定時器設定日照時間栽植大麻。（記者彭健禮翻攝）

2018-02-01 16:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉30歲草莓青農吳姓男子染有毒癮，透過管道從國外購入大麻種子，上網研究栽種技術，期間曾栽種失敗，他竟然秉持台灣農民善於專研新知的精神，再度嘗試，製出二級毒品大麻成品770公克。法官依私運管制物品進口罪、製造二級毒品罪，判他應執行有期徒刑4年。

檢警調查，吳家世代在苗栗縣大湖鄉種草莓，吳男為家中獨子，家人也期許他繼承家業，卻走上歧途，染上K他命毒癮。吳男明白吸食K他命很傷身體，但他不是進思戒除，反而是尋找替代品，認為「大麻是天然植物提煉」，使用大麻菸對於身體危害較小，又可解毒癮。

但大麻在國內列為二級毒品，也是管制進口物品，取得不易，吳男遂於105年9月透過自稱「史迪奇」的外籍男子，由「史迪奇」透過國外網站購買120顆大麻種子，他再以3萬元向史迪奇購買。

吳男取得大麻種子後，透過國外網站及YOUTUBE等網路資源檢索、搜尋習得栽種大麻相關知識，自105年10月中旬起，在租來的透天厝3樓租屋處，先試種12顆，但全數失敗。

但吳男不氣餒，修正栽種方式，105年10月底再次種2顆，成功發芽，接著再大量種植96顆，並添購除濕機、電暖器、溫濕度計、LED燈具、電動噴霧機、排風設備、培養土等，把租屋處打造成溫室農場，細心呵護。

判決書指出，吳男將大麻種子種入培養土盆栽中，並使用肥料、自製液態肥料每週施肥、澆水1次，並使室內維持一定之濕度、溫度，以排風設備維持通風，以鐵架放置LED 燈具，依據光譜原理，以定時器設定日照時間照射大麻，以利大麻進行光合作用，待其成株開花，再以人工方式剪裁大麻葉及大麻花，吊掛於燈具下風乾，將大麻花、葉乾燥後密封保存，成功製造出二級毒品大麻成品。

警方掌握吳男種大麻的情資，經跟監、查證，於去年3月前往搜索，當場查扣大麻花、大麻葉770公克餘，及大麻活株65株，將他依法送辦。警方說，大麻成品以黑市行情計算，吳男所製成品，獲利超過600萬元。

法官指出，吳男犯私運管制物品進口罪，處10個月；又犯製造第二級毒品罪，處3年8個月，應執行4年。查扣物均沒收銷燬。

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