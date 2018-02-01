「免費口交百人斬」 網紅被通緝 訊後限制住居

網紅「Betty羽沫」挨告妨害名譽、妨害自由，但未出庭被通緝，警方今到其住處逮人，新北地檢署今天下午訊後將她限制住居。（記者吳仁捷攝）

2018-02-01 16:40

首次上稿 15:12

更新時間 16:40

〔記者陳慰慈／新北報導〕20歲D奶網紅「Betty羽沫」，因一句「免費口交百人斬」在網路引起熱議，而聲名大噪，去年10月，她涉嫌在網路上罵網友，挨告妨害名譽、妨害自由，但未出庭被通緝，警方今到其住處逮人，新北地檢署今天下午訊後將她限制住居。

陳女（藝名羽沫、王譯嬋）被控因網路遊戲糾紛，去年9月，在社交網路「Swag」、「Instagram」及「Facebook」等社交網路平台，留言罵一名女網友「高級妓女」、「扮遊小姐」、「陪睡的高級S妹」及「奧梨子假蘋果」，還私訊網友「24時內你不道歉就等著精采副本」等恐嚇的言語，女網友憤而提告。陳女經傳喚未出庭，檢方上月底發布通緝。

據了解，陳女表示最近搬家了，沒收到傳票，非故意不出庭，坦承有留言，不過並無指名道姓，貼文也非針對告訴人。

今天上午6時許，警方到她位於板橋住處逮人，當時她還在睡夢中，聲稱不知道自己被通緝，連褲子都來不及穿上，警方11時許將陳女解送新北檢歸案。

20歲陳女是中國福建平潭人，依親來台，是知名捷克論壇女模，因一句「免費口交百人斬」不少網友加入帳號想報名參加，甚至讓她一夜收到1萬多封私信，陳女還會將自己穿過的原味丁字褲，轉賣網友，在網路上人氣很旺。