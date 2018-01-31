肇事垃圾車司機早被吊扣駕照！ 鹿港清潔要補破網...

2018-01-31 12:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕垃圾車司機駕照被吊扣竟然還違規上路，還釀成1死的交通意外！彰化鹿港鎮公所清潔隊長徐舜賢表示，肇事林姓隊員事先完全沒有告知駕照被吊扣，未來將要求垃圾車司機「出車」之前，通通都要檢查駕照，有駕照才能上路！

徐舜賢強調，林姓隊員釀禍後才透露自己駕照被吊扣，因為1年內先是駕駛自小客車發生擦撞就離去，被認定肇逃，就被違規記點5點；接著又有交通違規，再被記1點，因為在1年內記滿6點，因而在本月8日被吊扣駕照3個月，但林姓隊員完全沒有向隊部提及。

徐舜賢指出，林姓隊員因為在駕照吊扣期間，又違規駕駛，警方已開出罰單，被吊扣的駕照也將被吊銷。針對垃圾車司機隱瞞駕照吊扣一事，徐舜賢強調，以往都是每年檢查一次駕照，經過這件事發現這樣會有漏洞，未來將要求司機只要「出車」，就要檢查駕照，才不會再發生駕照被吊扣仍違法上路情況。

鹿港警分局福興分駐所所長林仁傑指出，林姓男子在營業用大客車駕照被吊扣期間違法駕駛，將依照道路交通管理處罰條例開罰4萬元。

彰化監理站第四股股長鍾富順指出，依照規定只要在1年內違規記點累積達到6點，就會被吊扣駕照，其駕照由監理機關收回保管，如果在吊扣期間又違法駕駛，除了警方依法開罰後，駕照也會遭到吊銷，當事人也可以依法提出申訴。

彰化縣大前天發生鹿港垃圾車在福興鄉龍舟路，追撞前方停放慢車道的大貨車，造成正在綑綁帆布的大貨車司機在前天宣告不治，兩人酒測值均為零。