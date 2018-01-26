命大！拖板車墜18米溪谷 車頭撞爛駕駛獲救

拖板車掉落18米深溪谷，6輪朝天。（記者陳彥廷翻攝）

2018-01-26 22:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣獅子鄉竹坑村晚上驚傳拖板車掉落溪谷，整輛車6輪朝天，車頭壓爛難辨，所幸林姓駕駛幸運未被壓在車內，反而是在車外遭木頭壓住，動彈不得，所幸義警消到場救援，將林男以吊掛方式救出，急送枋寮醫院。

屏東縣消防局說，今天（26）下午18點09分，受理獅子鄉竹坑村疑似有大貨車翻落河谷案案件，派遣獅子及枋山消防分隊救護車及器材車共計5車10人到場救援，由枋山小隊長陳彥宏帶隊搜救。

事發處位在山區，消防人員直到18點50分才發現，是輛載運木材的拖板車翻覆，而這一翻竟是直落到18公尺深的溪谷當中，車頭已撞爛變形，但更令義警消吃驚的是，車內幸未發現有人受傷受困，持續擴大搜索。

消防員沿車輛翻覆處向上搜索，在約25分鐘後，發現年約50餘歲的男子遭載送的木材壓住受困，他意識清楚，但左腳踝已開放性骨折，左顴骨及左後腦腫脹，臉部還疑被木材或鈍器砸傷，導致熊貓眼，全身還有多處擦傷。

義警消立即協助林男脫困，送上擔架，包紮止血、骨折固定等急救處置後，由枋山11車以繩索協助搬運至救護車，由救護車送至枋寮醫院急救。

警方調查，當時疑因天色昏暗，導致貨車翻覆，而車頭已壓爛，林男逃出車外避開遭擠壓在駕駛艙內，可說是命大，至於詳細的事發經過，現正釐清中。

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拖板車掉落18米深溪谷，車頭全爛。（記者陳彥廷翻攝）（記者陳彥廷攝）

駕駛林姓男子在車外被發現遭木頭壓制動彈不得，救援人員將他救出上擔架。（記者陳彥廷翻攝）

駕駛林姓男子被吊掛救出。。（記者陳彥廷翻攝）