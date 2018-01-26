館長又被「吉」上警局 做完筆錄秒開粉絲見面會

陳之漢晚間8時進警局製作筆錄後，半小時步出警局對熱情網友回應，這場粉絲見面會直到晚間9時15分才結束離去。（記者陳恩惠攝）

2018-01-26 22:06

［記者陳恩惠／台北報導］成吉思汗健身俱樂部館長陳之漢，去年底直播中疑因抽菸遭人私訊制止爆粗口，還回問「你溫老北喔？」事後遭陳姓網友提告妨害名譽及恐嚇罪，受理的台北市警文山二分局偵查隊今天晚間8時通知「館長」到案說明，上百名網友7時餘站在警局外聲援，陳之漢做完筆錄後，大家立刻擁上要求握手、拍照、簽名，不知情的民眾還以為是哪個明星的粉絲見面會；對於被告，陳表示：「很無奈啊！」

陳之漢晚間9時15分結束粉絲見面會後，搭乘座車離開，車程中仍直播表示，今天來做筆錄就當做是當做粉絲見面會，遇到這些熱情粉絲真的相當感動，謝謝大家的支持，最近遇到許多事很煩，也希望媒體不要再報導我負面的事了，對於粉絲的關心真的有感動，未來的行程相當忙碌，有些是公益活動、拍片與訓練活動。

據悉，陳之漢去年12月某日在自己的辦公室內直播時，疑因站在角落抽菸，遭陳姓網友私訊禁止，館長回覆之後，將雙方對話po出，引起激辯，陳直播中說「陳先生，打電話騷擾還叫我不要抽菸？你溫老北喔？」又指控陳姓網友說：「陳先生，還敢打電話去衛生局投訴我，有病真的要看醫生」沒想到遭陳姓網友到台北地檢署提告妨害名譽及恐嚇罪，案經發交查給北市警文山二分局。

據了解，這已非「網紅館長」的第一起官司，他早在去年年初開直播時，與周姓網友發生爭執，雙方互控妨害名譽罪，當年6月間新北地檢署傳喚雙方到庭應訊，由於直播中已有預告，那天也是有大批粉絲在地檢署守候，等陳抵達立刻要求合影；有網友說，「會不會以後要讓館長辦粉絲見面會，就到各分局去提告館長啊？」