強化台菲跨境犯罪合作 調查局長赴菲簽署協定

調查局局長蔡清祥（左一）率團訪問菲律賓，並與菲國共同簽署「台菲執法人員培訓合作協定」。（記者謝君臨翻攝）

2018-01-24 14:45

〔記者謝君臨／台北報導〕為強化台菲兩國跨境執法合作，並落實「新南向政策」人才培育與交流，調查局局長蔡清祥於本月21至24日率團訪問菲律賓，並與菲國共同簽署「台菲執法人員培訓合作協定」，未來將聚焦於執法人員專業技能、執法科技、鑑識科學、網路犯罪調查等領域之培訓，深化台菲兩國跨境犯罪合作與執法人員交流。

調查局表示，本月22日晚間，局長蔡清祥與駐菲代表處特任大使林松煥博士、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席巴那佑（Angelito Banayo）及菲律賓國家調查局（NBI）局長吉野蘭（Dante Gierran）共同簽署「台菲執法人員培訓合作協定」。

此外，蔡清祥訪菲期間，亦拜會菲國海關局（BOC）局長拉培那（Isidro Lapena）及緝毒署（PDEA）副署長法哈杜（Jesus Fajardo），分別洽談台菲邊境執法與反毒合作事宜。

拉培那於2016年6月至去年8月間擔任緝毒署長，藉由調查局提供情資，順利破獲安毒工廠及貨櫃走私案，查扣安毒成品125公斤、半成品及原料逾7000公斤，市價逾4億元台幣；為感謝調查局協助，拉培那於調任菲國海關局長後，仍於去年11月間，委請緝毒署副署長索西多（John Sosito）來台參加調查局國際研討會，代表他致贈感謝牌予蔡清祥。

拉培那表示，他雖調任海關局長，但並非雙邊合作的結束，而是力量之擴張，並承諾菲國海關局未來將與調查局進行密切的邊境執法合作，將重點置於毒品、煙酒及油品走私。緝毒署副署長法哈杜也期盼，調查局未來能持續與該署進行更密切反毒合作與情資交換。

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