分扮賣、買家詐得點數 再提升遊戲角色價值轉賣牟利

2018-01-18 15:10

〔記者邱俊福／台北報導〕19歳男子張惟勝涉嫌專在網路扮假賣手機的賣家後，又扮假買家到拍賣網站向他人購買遊戲點數，讓欲向他購買手機的買家匯款到出售遊戲點數的賣家，致詐得點數後，再提升遊戲角色價值轉賣牟利，刑事局偵查九大隊第一隊今天宣布將他逮捕到案。

警方説，張嫌沒有工作，跟爺爺、奶奶同住在4、5坪小套房，前年底開始以此手法犯案。

警方調查，依據被害人報案資料分析發現，106年5月至12月至少47名被害人於FACEBOOK、旋轉拍賣網路平台，向暱稱Dan Brossur、羅佑恩、張惟勝、Villy Hans、陳鴻鈞、陳柏毓的賣家購買球鞋、IPHONE手機、魟魚、相機、衣服、褲子、空拍機、遊戲點數卡、手錶、血紅龍、鸚鵡等各類多樣性商品，經匯款至賣家指定金融帳戶或超商繳費付款後未收到商品，聯繫賣家無回應，驚覺遭詐騙，總計遭詐騙47萬7451元。

警方多月來之追查，發現FACEBOOK暱稱Dan Brossur、羅佑恩、張惟勝、Villy Hans、陳鴻鈞、陳柏毓的賣家為張嫌，張嫌狡詐多變，常利用更換暱稱或以新台幣2500元收購他人FACEBOOK帳號，企圖隱匿真實身分。

另張嫌為了吸引買家受騙，商品均以市價七、八折出售，當被害商品買家上當時，再向遊戲點數賣家購買遊戲點數，待遊戲點數賣家提供匯款帳戶後，張嫌再將金融帳戶轉交被害商品買家匯款（未將商品出貨），造成遊戲點數賣家金融帳戶遭凍結的詐騙手法。

警方後續調查發現，張嫌利用詐騙大量遊戲點數，提升線上遊戲（風之谷、CS）角色或裝備價值再轉賣獲利，去年已多次將單一遊戲角色以4至5萬元售出獲利。

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