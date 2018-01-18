電腦列印假票賣給乘客 國光客運2前售票員判緩刑

2018-01-18 09:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕瞎米！跟站務人員買的票竟然是假票！

國光客運竹東站張姓、曾姓售票員因缺錢異想天開，竟用電腦列印假票賣給乘客，然後侵吞票款，新竹地院依業務侵佔罪均判刑。

判決書指出，張男及曾男為國光汽車客運竹東站售票人員，因缺錢花用，竟自104年11月起，將空白車票侵占入己，並攜回住處，透過「非常好色」電腦軟體繪製繕打車票起迄站、乘車日期、條碼編號、票價等票卷乘車資訊後，將乘車資訊列印在所侵占之空白車票上，而以此等方式接續偽造車票，並於上班時間將票賣給乘客，藉以侵吞票款。

事後曾男旋與國光客運達成和解，並賠訖30萬元，張男則因與國光客運條件相差過大致不能成立和解，然已將犯罪所得均匯回國光。

法官指出，曾男與國光客運達成和解，更已賠訖超過犯罪所得2倍金額，而取得國光客運公司諒解，足見其確有悔意。

至於張男部分，則因國光客運並未指出相當證明方法或法律上依據，即遽然要求超過起訴書所載、犯罪所得甚多之和解金額，足見張男對於促成和解或取得國光客運諒解部分，業已盡其真摯努力，益發證明其悔意。

法官幾經思量，認二人經此教訓，應當均知所警惕，且均已離職，因此判張男業務侵占罪徒刑1年4月。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並需提供120小時義務勞務。曾男判刑8月，得易科罰金，緩刑2年。