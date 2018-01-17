男遭槍擊自行開車就醫 警3小時內逮人破案

2018-01-17 14:35

〔記者吳昇儒／基隆報導〕28歲劉姓男子與綽號「貼心兒」的黃姓女子有5千元債務糾紛，劉男多次索討，引起黃女不滿，向乾哥康皓鈞抱怨。康男聽聞後十分憤怒，昨日晚間約出劉男談判。雙方一言不合發生口角，康男拿出槍枝朝劉男開槍，其中1發擊中劉男右大腿。警方獲報即布線追查，3小時內將犯嫌逮捕到案，並起出改造槍枝及多種毒品。

基隆市警察局第四分局偵查隊昨日晚間10時許接獲線報指出，中山區中平街附近發生槍擊案，隔了半小時，又聽聞有槍傷患者，立刻到場了解。

警方到場勘查，發現受到槍傷的劉姓男子右大腿遭1發子彈射穿，經醫院緊急手術清創縫合傷口後，幸無生命危險。

被害人指出，日前借與綽號「貼心兒」的24歲黃女一支iPhone5S手機，但她未歸還，後來協議以5千元折算，近日向她索討時雙方爆發口角，便約在中平街與烏頭橋路口談判，最後談不攏，被一名男性開了8槍，第1發打中自己的大腿，後面7發通通卡彈，他立刻駕車逃到醫院就醫，黃女等人也隨之逃到中平街山上。

第四分局與警察局刑事警察大隊立即組成專案小組，調閱案發地周邊監視器，發現車手車輛逃逸路線，隨即派員追查，後於中平街某處停車場發現作案車輛，專案小組立即荷槍實彈部署重兵埋伏。

晚間23時20分許，發現黃女23歲男友劉仲其前來取車，即刻進行拘捕，並將人帶回訊問。

劉嫌坦承有開車載送女友及其乾哥康皓鈞到現場，槍就是康男開的，與自己無關。

專案小組於今日凌晨0時45分許，經屋主同意搜索，進入中平街某公寓，當場查獲涉及槍擊案的康男、黃女等2人，另於該處查獲海洛因、大麻花1包、混合型毒品梅片7片，再循線於西定路某處公寓起獲涉案改造手槍2枝、子彈8顆。

全案警訊後將康、劉、黃等3人依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例罪移送基隆地檢署偵辦，並擴大追查槍枝、毒品來源。

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