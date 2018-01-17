醋男痴候前女友 掏槍抵頭嚇新歡

2018-01-17 12:20

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市男子一名吳姓男子不滿交往3年多的女友沒說明原因就分手，15日清晨想找前女友問個明白，卻發現前女友的新歡在旁，憤而拿出隨身攜帶的金牛座改造手槍作勢開槍，正好遇到巡邏警網經過，當場被警方逮捕帶回派出所調查。

警方調查，家住新北市板橋區的38歲吳姓男子，因爲交往3年多、29歲許姓前女友近日突然跟他分手，沒說明原因即避不見面，吳男為了挽回這段感情，經常到許女出入的地點，試圖了解分手的原因。

前天凌晨，吳男發現許女的機車停在四川路二段他常去的撞球館外，為了解自己被甩的原因，痴心等到清晨6時許，卻發現許女跟現任31歲蔡姓男友親暱現身，準備走向許女機車處，吳男驚怒之下衝向蔡男及許女，並拿著隨身攜帶的改造金牛座手槍，當場拉滑套指著蔡男頭部，罵了幾句三字經作勢開槍，經過許女阻擋，蔡男趕緊逃離並向警方報案。

正巧板橋警分局後埔所的巡邏警網經過並接獲報案，發現吳男還在對街，上前盤查，吳男把槍彈丟棄在騎樓，仍被員警搜出金牛座改造手槍一枝及子彈6顆，當場將他逮捕帶回派出所偵辦，過程中吳男還在現場大聲質問許女，「為什麼我們交往3年多，妳一聲不響地就跟認識不到2個月的蔡男交往？給我個理由。」

吳男偵訊時坦承犯行，承認自己一時衝動，才會作勢要對蔡男開槍，但只是想嚇嚇他並了解被分手的原因，並沒有要殺他的意圖。訊後吳男被警方依違反槍砲彈藥管制條例及殺人未遂移送法辦。