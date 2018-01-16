北捷新店線爆搶位衝突 防狼噴霧禍及300乘客

吳姓男子（白衣者）因噴灑防狼噴霧影響列車運作，依法處罰一萬元，對於糾紛暫不提告。（記者陳恩惠翻攝「爆料公社」）

2018-01-16 14:45

［記者陳恩惠／台北報導］台北捷運新店線昨天下午驚傳2男為了搶位子起口角糾紛，爆發肢體衝突事件，年約50歲不明男子要求40歲吳姓男子刪除蒐證影片未果，2男在列車內上演你追我打的武打片，吳男不敵取出預藏防狼噴霧回擊，車內當場充滿刺鼻辣味，嗆得乘客咳嗽淚流，列車一抵古亭站，台北捷運公司及警察據報，趕緊疏散全車300名乘客，由於吳男舉動造成列車延遲3分鐘，遭台北捷運公司依違反大眾捷運法裁處1萬元。

警方調查，這起搶位衝突發生在昨天下午3時30分許，2名男子在中正紀念堂站一同搭上往新店方向的列車，進入同個車廂、看上同個位置，年輕的吳男先行坐下，年約50歲男子落後一步，氣得對吳男直呼「肖年郎，不會讓座？不懂敬老尊賢？」吳男則回應「有病」並取出手機蒐證，遭年長男要求刪除，揚言「我有肖像權」雙方氣氛劍拔弩張。

目擊乘客說，年長男突然朝吳男揮拳，吳猝不及防倒地，外套、手上物品散落滿地，年長男繼續言語挑釁「俗辣，過來啊！」吳男不甘，取出隨身攜帶的防狼噴霧欲回擊，雙方在車廂內追逐、扭打，吳男趁隙朝年長男祭出噴劑多下，濃重的刺鼻嗆味逐漸在車廂內擴散，所幸列車抵達下一站古亭，也結束2分鐘的搶位風波。

捷警說，當他們收到通報，立刻與北捷公司人員趕到古亭站，在列車停靠時，趕緊疏散列車上的300名乘客改搭下一班，出言挑釁的年長男也趁機離開，吳男則因噴灑防狼噴霧，造成列車無法載客，必須回機廠清潔，同時也影響班次3分鐘，依大捷法第50條之1第1項2款「任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，其行為未造成列車延誤或延誤未滿五分鐘者，處一萬元罰鍰」。