捷運爭位挨罵還被打 男子噴辣椒水反擊被罰1萬...

有乘客將事發現場拍下，吳男正在對警方解釋事發經過。（圖取自李俊億臉書）

2018-01-16 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕昨（15）日下午，有兩名男子於台北捷運車廂中因搶位子而起口角，成功佔到位子的男子遭到對方辱罵三字經還被出拳毆打，因而持辣椒水反擊，造成捷運延誤3分多鐘，因此噴灑辣椒水的男子遭捷運警察依大眾捷運法裁罰新台幣1萬元，而先動手的男子在事發當下已逃之夭夭。

綜合媒體報導，昨日下午3點多時，40多歲的吳姓男子與另一名約50多歲的男子在自中正紀念堂站搭乘捷運松山新店線，進入車廂後吳姓男子立即搶下座位，而爭位失利的另名男子不只對吳姓男子辱罵三字經，還嗆「你沒敬老尊賢」，甚至還出拳毆打，吳姓男子立即持辣椒水反擊，造成車廂佈滿嗆鼻氣味，有乘客按鈴通報捷運站方。

列車到達捷運古亭站後，許多乘客紛紛逃出車廂，站務人員也立即報警。而警方到達時，罵三字經與施暴的男子已經逃逸，吳姓男子對警方說明事發經過，並表示不會提告。但由於辣椒水造成捷運班次延誤3分多鐘，警方仍依大眾捷運法對吳男開罰1萬元。

台北捷運指出，雖然辣椒水並非違禁品，但吳男車廂內噴辣椒水造成列車無法正常載客，得開回機廠清潔，混亂導致班次延誤，因此依「大眾捷運法」第50之1條1項2款妨礙行車3分鐘以上未滿5分鐘，開罰1萬元。而捷運警察隊也表示，動手的男子當時已離開車現場，而吳姓男子暫時不打算提告，因此警方未追查動手男子身分，而吳姓男子於半年內仍可提告傷害。