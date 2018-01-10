持步槍、霰彈槍掃射養生館宛如「CS」 兇嫌還嗆與警察死戰

2018-01-10 13:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮省北路一處養生館，5日凌晨遭6名歹徒持槍闖入，試圖恐嚇強取50萬元，因店家抵抗不從，6人竟宛如電玩「CS」一般，分持突擊步槍、霰彈槍等槍械，對著店內亂開槍示威後離去，險些打中一名店員頭部，恆春警方8日配合各單位查緝，終於在潮州逮捕6人，過程中還險些遭犯嫌開槍攻擊。

家住潮州鎮周邊的張姓、潘姓、鍾姓等6嫌，5日凌晨1時假藉為養生館林姓男子處理糾紛，帶著各式槍械武器，欲強索新臺幣50萬元處理費，因林男不願意，這群男子便以鋼管霰彈槍對天花板開一槍，離開前還對店門玻璃開數槍後逃逸，其中一槍正好打在店內員工頭部上方的玻璃上，該員工差點就被「爆頭」。

恆春警方據報後深入追查，發現6人都屬潮州鎮周邊人士，在地檢署及屏縣警局聯手查緝下，得知主謀張嫌因身犯多項槍砲、妨害性自主、詐欺等案，可能將面臨長刑期的法律制裁，還向友人嗆「死也不願被警察抓走」，透露將與警方決一死戰的決心，員警埋伏時便不敢大意。

8日晚間19時，恆春警方得知張嫌與潘姓女友搭車返回租屋處，便在周邊部屬攻堅，沒想到張嫌見到警方，隨即取出背包內上膛手槍欲射擊員警，所幸幾名員警一人控制張嫌持槍的右手、一人控制張嫌頸部，一人飛撲將張嫌撲倒，將張嫌的手指從扳機護弓中扯出，過程相當驚險。

警方後續也兵分多路將其他5名犯嫌緝捕到案，共起出改造手槍1把，子彈53顆，鋼管霰彈槍1把，改造手槍槍管2支，另一把行凶的突擊步槍則仍在追查，訊後將6人依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送。