陳年舊聞上網爆料 意外勾起霸凌回憶

2018-01-09 13:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年發生在澎湖忠烈祠的多名高中女學生，聯手霸凌一名女學生的影片，突然被其中一名參與者，將手機影片上傳至「黑色豪門企業」社團，引發軒然大波，爆料女子旋即關閉臉書帳號，至於打人女子則PO文希望影片刪除。

根據了解，署名璇璇的網友在「黑色豪門企業」臉書社團，以校外談判、飛妹狂打為標題，發布一段影片，一名揹書包體型瘦小女子，不斷向紅衣、黃衣女子道歉求饒，但仍被飛踢追打，旁邊有人錄影，並爆發多人嘻笑聲，雖然未寫明在澎湖何處霸凌？但鏡頭帶動澎湖生活博物館，確定是在澎湖忠烈祠。

由於影片被轉貼在澎湖在地臉書社團，迅速引發熱烈討論，知情的人紛紛在下留言，表示為去年的事了！打人的紅衣女子也上網PO文，拜託撤文，並表示因為被打女子明知某人為其男友，卻仍與他約砲，又不願意道歉，才會暴打飛踢，至於出面爆料女子，原與她門是一夥的，因拆夥後心存報復才將影片PO網。

警方接獲情資後也加入調查，打人的女子原就讀高中二年級，現已降調高職學校就讀一年級，至於爆料女子則仍在高中就讀二年級，事情鬧大後已關閉臉書帳號；由於事發在去年，依照傷害告訴6個月追訴期已過，雖然未涉及刑責，但仍會通知校方注意，澎湖縣政府教育處也密切注意，將要求學校加強輔導學生心理，避免偏差行為。

相關影片請見︰