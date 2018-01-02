養兒防老契約有效！判牙醫付母栽培金2863萬確定。示意圖。（本報合成圖）

2018-01-02 11:59

〔記者楊國文／台北報導〕經營牙醫診所的羅姓婦人，栽培2個兒子成為牙醫師，羅婦惟恐兩子日後不願扶養她，20年前簽訂協議書，要2人一旦自行開設診所，需給付她「栽培金」供她養老；目前是牙醫診所負責人的朱姓二兒子，認為母親扶養他以金錢衡量，已違反公序良俗而無效，但最高法院依協議書內容，並計算朱男10多年來的收入，今判朱男應支付母親扶養費2233萬元，加上多年來利息630萬多元，共2863萬多元，全案確定。

羅婦家境富裕，30年前出資在新竹地區開設牙醫診所，由丈夫經營，羅婦與丈夫離婚後，將希望都放在栽培2個兒子身上，並舉債2千多萬元供他們順利完成牙醫系學業，成為牙醫師。

不過羅婦擔心日後2個兒子不願扶養她，老年時須仰人鼻息，早於86年間和就讀牙醫系、均已成年的2個兒子簽訂協議書，議定扶養方式，要求他們日後成為執業牙醫師後，要以執業收入純利的6成，按月攤還她5千多萬元。98年間，羅婦認為二兒子現已開設牙醫診所，收入優渥，因此要求支付她2500萬元。

羅婦二兒子朱男（40歲）主張，母親和他簽訂協議書時，他只是20歲的大學牙醫系學生，母親竟約定他日後須清償母親扶養費用，且將母親扶養兒子的時間、心力換算成金錢，已違反公序良俗，應屬無效。此外，他畢業後在母親的牙醫診所執業多年，已替母親賺進3千多萬元，應算清償完畢。

朱男並指出，法院若認為他應支付母親相關款項，應將他按月支付其母扶養費兩萬元、墊付母親所有的牙科診所員工薪資等予以扣除。

最高法院認為，羅婦和二兒子朱男簽訂協議書時，朱男已成年，且他的收入優渥，羅婦的要求並未影響其生活，不採信二兒子說詞，依協議書內容規定，並計算10多年來他的收入，今判他共應支付母親的扶養費2233萬元，並加計多年來利息630萬多元，共2863萬多元確定。