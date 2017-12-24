勞團抗議變「西區馬拉松」 5公里走了6小時

2017-12-24 14:28

〔記者王冠仁／台北報導〕勞團、學生等團體昨天上街抗議勞基法修法，4百多名抗議群眾在主辦單位宣布活動結束後仍不願離去，繼續在台北市各大路口以佔據、癱瘓交通要道表達訴求，脫序行徑從昨晚6點一直延續到今天午夜近1點。由於抗議群眾多在西區交通要道流竄，維安警力疲於奔命，不少基層更怒罵「台北市西區馬拉松累死人！」

警方指出，脫序的抗議群眾從昨晚6點由行政院外出發，沿忠孝西路往西走並左轉公園路，再沿公園路右轉襄陽路至重慶南路一段，再左轉至衡陽路並沿衡陽路行走到西門町的中華路、成都路口，在該處造成嚴重交通混亂。

抗議群眾在該路口盤據一段時間後，再沿成都路行走至西寧南路右轉，走至忠孝西路並一度向「入侵」忠孝橋，所幸在上橋匝道處就迴轉，再沿忠孝西路往東往右穿越鄭州路38巷後回到中華路，抗議群眾由中華路往南走到中華、成都路口「二訪」西門町，再次造成交通打結。

抗議群眾最後在該處迴轉，沿中華路北上至市民大道路口，再沿市民大道往東走到中山南路，但由於該處有大批警力嚴陣以待，抗議群眾最後由中山北路小向右轉前往台北車站東三門與警方僵持。

警方說，「西區馬拉松」路線全長約5點多公里，但由於抗議群眾不停占據路口、阻礙用路人、與警方推擠拉扯，這段路走了6個多小時才結束。今天午夜仍有2百多人在北車東三門不願離去，經警方勸說後，共將64人抬上4輛警備車，分別被送往大湖公園、南港展覽館、關渡、動物園。