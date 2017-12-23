勞團遊行結束有人不走 學者喊：賴揆不給個交代就不要離開

勞團遊行入夜時再爆發衝突，有民眾翻上拒馬濺血。（記者黃耀徵攝）

2017-12-23 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕包含五一行動聯盟等多個勞工團體今天（23日）下午發起「我血汗過勞、你功德個屁！」反勞基法修法大遊行，抗議民眾在行政院前和警方爆發推擠衝突，索性臨時改變路線，就地佔領行政院前十字路口，傍晚更傳出有民眾衝撞行政院，造成零星人員受傷。有學者甚至呼籲群眾，若行政院長賴清德不給個交代就不要離開。

「反勞基法修法大遊行」今天下午2點45分從民進黨中央黨部前出發，原本預計遊行終點在立法院群賢樓、濟南路上，但中途臨時改變路線，群眾轉向就地佔領行政院前十字路口，雖然主辦單位在晚間6點時宣布遊行結束，但政院前仍有群眾不聽從指揮，工運領袖毛振飛更率領群眾試圖衝進行政院，與警方爆發推擠衝突。

據《新頭殼》報導，由青年勞團組成的隊伍下午突破警方封鎖線，佔領了中山南路和忠孝西路圓環，警方立即增調警力將圓環區域圍起。520農運成員、世新大學副教授陳信行對此表示，30年前農民北上就是佔領了圓環，當時民進黨也曾說要照顧勞工，但上台後並未兌現。多年後，蔡英文也在小圓環表示勞工是心中最軟的一塊，但選後一樣背棄勞工，陳信行為此在遊行指揮車上呼籲，大家來聲援勞運，賴清德不給個交代就不要離開。