新屋大火已3年 消防團體抗議遭阻不歡而散

消防員工作權益促進會原本想衝進市府找市長鄭文燦，被警方以人牆阻絕。（記者陳昀攝）

2017-12-20 13:07

［記者陳昀／桃園報導］2015年新屋保齡球館大火燒死6名年輕消防員，監察院今年10月完成調查報告，消防員工作權益促進會今天前往桃園市府抗議，要求市長鄭文燦公開承認疏失、道歉，並設立紀念碑，但雙方僵持近2小時仍無共識，殉職消防員陳鳳翔的父親哽咽地說：「我們只是要一個交代...」。

消防員工作權益促進會召集近10人前往市府抗議，由於沒有合法申請，多次被警方舉牌警告，過程中消防局副局長龍榮森、市長室主任陳坤榮都出面溝通，但雙方仍無共識，抗議成員還一度想衝進市府，遭警方人牆阻絕，最終不歡而散。

消防員工作權益促進會理事長楊適瑋指出，希望鄭文燦針對調查報告表態，承認市府在火災搶救過程有明顯指揮調度疏失，並為此向6位殉職消防員家屬道歉，此外，要求設立新屋大火紀念碑，並載明殉職原因以供警惕。

「我眼淚已流乾，每次出面抗議，心都像被一刀刀割著.....」陳鳳翔的父親表示，雖然市府宣稱已向家屬多次道歉，但當時事件真相還沒出爐，家屬心情也很混亂，希望市府針對調查報告內容給個交代、面對疏失，「政府怎麼懲處對我沒有意義，但不要再說敷衍的話，無法撫慰家屬的心。」

龍榮森表示，市府10月11日接獲監察院有關新屋大火案指揮官調度疏失移付懲戒之調查報告後，鄭文燦立刻指示召開考績委員會，依調查意見辦理懲處及移付懲戒事宜，消防局也將當時的救災指揮官湯佳興移交公務員懲戒委員會。他說，消防訓練中心暨防災教育館預計明年7月落成，規畫設置「殉職同仁紀念碑」。

由於促進會要求由市長或市府一級主管出面，僵持1個多小時後，陳坤榮出面說明，強調3年來市府對家屬持續關懷、多次道歉，且也持續增購、改善設備，並握著陳鳳翔父親的手說：「有什麼需求可以找我」。

「昨天公祭、今天忘記！」消防權益促進會怒斥市府不願針對疏失向家屬道歉，雙方起口角爭執，最後陳坤榮不滿表示：「我對家屬要交代，對你們沒有義務交代！」即轉身離去。