上學遇車禍幫擋車 嘉義同濟高中生真讚

嘉義縣同濟中學學生陳閔正（右）上學遇到車禍，協助疏導交通，他的導師廖子瑩（左）稱許閔正在突發事中有條不紊。（記者曾迺強攝）

2017-12-19 16:43

〔記者曾迺強／大林報導〕嘉義縣同濟中學高三生陳閔正，18日騎單車上學途中，在距離校門前200公尺發現一場機車與腳踏車擦撞車禍，眼見有老婦癱坐在地，趕緊趨前協助疏導交通近10分鐘，避免老婦被其他來往車輛撞擊，等到救護車抵達才發現已經遲到，趕緊進校門。

有鄉親將陳生見義勇為行為告知校方，校長陳為宗、教官楊明仁在朝會時表揚陳生，陳閔正謙虛說「留下來幫忙是應該的，以後遇到類似狀況同樣會留下協助」。

陳閔正今天受訪說，18日上午7點20分在距離校門口還有200公尺的中興路2段上，看到老婦因車禍受傷癱坐在地，先請路人協助打119，自己在旁協助疏導交通，避免被來往車輛撞上；他說，進校門時已超過校規訂定的遲到時間7點半，原無亦張揚此事，中午再做勞動服務當作遲到處罰，沒想到有熱心民眾主動告知校方，自己能獲得表揚始料未及。

陳生的導師廖子瑩說，閔正熱愛單車運動，是學校「單車社」創社社長，平時有上交通事故處理課程，在突發事中處理得有條不紊，值得嘉許；該校人事室主任王志弘收到鄉親拍下陳生在事故現場指揮交通的照片，轉貼在自己臉書，認為他是全校學弟妹的表率。