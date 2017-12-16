這52組LINE ID是詐騙 千萬別加好友！

刑事局公布52組「千萬別加好友」的詐騙LINE ID。（圖擷取自165反詐騙宣導粉絲頁）

2017-12-16 14:53

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局 「165」反詐專線統計，今年10月到上週已有956位民眾遭52組LINE ID，以私訊購物詐騙，每件財損介於5千元至3萬元不等， 為避免更多民眾上當受騙，刑事局自即日起將對外公布這些「千萬別加好友」的詐騙LINE ID，並每日更新，讓民眾能即時掌握。

刑事局表示，歹徒首先透過盜用民眾的臉書帳號，然後透過盜用的臉書帳號張貼「朋友的通訊行新開幕，熱門iPhone手機活動價限量優惠中，詳情請加LINE：a09XXX」，許多民眾看見是從朋友的臉書張貼出來的訊息，都不疑有他，馬上加入那位「陌生人（歹徒）」的LINE，互加好友後歹徒就會告訴民眾手機是限時優惠，如果不先匯款，就要將機會讓給下一位幸運兒，許多民眾深怕跟千載難逢的機會擦身而過，都會立即匯款。

而民眾將匯款明細拍給歹徒後，歹徒還會很好心的告知將立即出貨，然而，滿心期待的民眾過了幾天後卻仍然苦等不到商品，再次透過LINE回撥或詢問，才發現歹徒不讀不回，早已將這位「好友」給封鎖了。

刑事局表示，自10月初發現這種詐騙手法後，已持續彙整相關的LINE ID函文給LINE公司，期和LINE公司朝共同防制詐騙犯罪的方向一起努力，而LINE公司也十分重視此類詐騙案件，希望提供使用者更安心的聊天空間。

即日起刑事局將於165官網、165反詐騙APP、165臉書粉絲專頁及165LINE反詐騙宣導群組公布52組「千萬別加好友」的詐騙LINE ID，並每日更新，讓民眾能夠即時掌握哪些LINE ID就是詐騙販賣手機帳號，如民眾發現假藉販賣手機手法的詐騙LINE ID，也請儘速向165反詐騙諮詢專線反映。