男子突開車門造成騎士癱瘓 判賠569萬！

2017-12-15 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕突然打開車門的代價是多少？答案是569萬！

新竹縣范姓男子一個不小心打開駕駛座車門，造成後方的周姓機車騎士閃躲不及，撞成顱內出血，終身需仰賴他人照顧，周男求償943萬元，范男卻說他61歲年逾花甲不會再就業，認為自己不需賠償，新竹地院民事庭調查認定范男需對此意外負起全部責任，判決賠償近569萬元！

62歲的周男指控，范男104年9月29日下午1點多將車停放在竹北市科大一路路邊，疏未注意左後方來車，即貿然開啟駕駛座車門，他騎機車閃避不及而碰撞，導致顱骨骨折、顱內出血及腦挫傷、右手骨折等傷害，治療後仍無法自理生活，需由專人全天候照顧。

范男的過失傷害致人重傷行為，經新竹地院刑事庭判刑6月，易科罰金36萬元。

周男說自己本來在清潔工程行擔任臨時工，並以實作實領方式支薪，因事故受傷而無法自理生活，需由專人24小時照護，終身無工作能力，薪資損失超過100萬元。

由於現需仰賴他人照料，目前居住於安養院，周男估計今後尚須安養費634萬。而他原為身體健康之人，因本件事故受有嚴重傷勢，目前仍無法自理生活，需由專人24小時照料，且終身無工作能力，身心痛苦，為此請求200萬元精神慰撫金。

最後周男共求償943萬元，扣除已領取的強制險理賠金173萬元，認為范男尚應賠償770萬元。

范男則說，周男於車禍發生時已過花甲之年，正值準備退休階段，加以事故前已長期無工作，依通常情形，難認會再就業，認為自己不需賠償。

法官調查，周男在車禍前確實有勞動能力，且事後確實喪失工作能力，請求范男賠償安養費等，均有理由，且認為他所受傷害程度嚴重，已無法自理生活，請求精神慰撫金200萬元尚屬公允，應予准許。最後判范男賠償568萬9400元。