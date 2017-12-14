偷6公斤電纜線 毒蟲瞎扯「撿來的」不是「剪來的」

2017-12-14 17:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港警分局近日擴大執行臨檢及清屋專案，果然找到操國罵還拿酒瓶企圖攻擊警方的毒蟲，並查出竊盜電纜銅線6公斤，但該2名毒蟲疑似嗑藥嗨過頭，竟瞎扯不是「剪來的」，而是「撿來的」，企圖用同音字矇混警方，超爛的反向冷笑話是讓警員無言以對，還是依法送辦。

為掌握轄內人口動態及治安狀況並有效預防犯罪，東港警分局加強執行擴大臨檢併清屋專案，林邊分駐所所長林楠凱率員警於轄區內林邊鄉水利村查獲鄭、潘2嫌涉嫌竊取重量約達6公斤的電纜銅線，但不願就範的2嫌，竟隨手拿起高梁酒瓶企圖攻擊員警，還以連續國罵飆罵警方。

林楠凱表示，警方在該出租鐵皮屋發現內有鄭、潘2男，身旁則有電纜銅線1批，市價約新台幣2000多元，2人都有毒品及竊盜前科，但在執行搜索時，潘嫌疑似發起酒瘋，隨手抄起高梁酒瓶就要攻擊員警，甚至又以連續國罵飆罵，迫不得已的警方只能以辣椒水伺候並制伏。

警方搜索後，在隱密床板隔間內找到毒品施用工具，2人的尿檢中也都呈現海洛因及甲基安非他命陽性反應，但筆錄中辯稱該電纜銅線並非「剪來」而是「撿來」的，超爛回答是讓在場員警全傻眼，對這個冷笑話攻擊是無言以對，全案依竊盜、毒品及妨害公務等罪將鄭嫌及潘嫌移請法辦。

另昨天東濱所也在東港鎮新勝里查獲洪嫌毒品案，所長郭瑾樺表示，於訪查至東港鎮信義街出租透天民宅時，見洪姓男子下樓神色匆忙眼神閃爍，經查詢洪男有多項毒品前科紀錄，且不少毒品案還在地方法院偵查階段，盤查過程中洪嫌語無倫次並避重就輕，後經洪嫌坦承有吸食施用一級毒品海洛因及二級毒品甲基安非他命，並告知房間電視櫃下方有置放甲基安非他命吸食器乙組及藥鏟乙支（已使用過），警方採集洪嫌尿液經初步採驗呈毒品甲基安非他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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