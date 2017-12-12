幸有美方密函相助…檢調跨國押回多明尼加4詐嫌

多國警方偕我國警調攻堅。（記者謝君臨翻攝）

2017-12-12 18:23

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣與多明尼加昨首度合作偵破跨國電信詐騙案，其中，調查局法務秘書與洗錢防制處居功厥偉，而在押解護照已被註銷的4嫌返台前夕，為了避免中國跨海搶人，調查局早一步透過美國國土安全部協助，取得一封美方高層人士簽署的「密函」，猶如錦囊妙計，讓原本拒載4嫌的航空公司成功放行。

據悉，多明尼加主要語言為西班牙語，但刑事局並無精通西語人才，再加上調查局於多明尼加派駐法務秘書已有23年，與當地警方早已建立互信基礎，遂由調查局駐多明尼加、巴拿馬的前法務秘書陳秀銘、林雅惠，以及調查官林惠賢通力合作，負責對外交涉，並協助當地警方跟守，貼近詐騙集團機房據點。

現任調查局國際事務處調查官的林雅惠，因丈夫是中南美洲人，說得一口流利西語，她回憶道，當初在跟守據點時，為了避免自己的東方面孔引起注意，還特別假裝成來自中國的觀光客，身穿T恤、短褲、拖鞋，貼近詐騙集團機房的獨棟別墅，還須依據詐騙集團的作業時間監守，所幸付出並未白費。

現任調查局台北市調查處外事站歐美組組長的陳秀銘則表示，詐騙集團所處據點戒備森嚴，為了順利突破，他們利用多明尼加因竊電嚴重而常見的「查電錶」手法，透過當地電力公司人員協助，成功進入機房，撇見機房內部玻璃均被集團成員以黑色塑膠袋密封，確認該處為詐騙據點無誤後，始展開行動。

由檢、警、調組成的聯合調查團隊查出，該詐騙集團主要由台人組成，以「假檢警」等老梗手法行騙中國民眾，再透過汽車買賣將詐騙所得洗匯回台灣；今年9月11日，多國警方偕我國警、調展開攻堅，成功瓦解詐騙集團據點。

台中地檢署也拘提在台共犯37人，查扣現金830餘萬元、汽車6輛、手機、筆電與詐騙教戰守則，凍結總市值約1.4億元的10筆不動產，並將金主林娟娟、境外機房會計歐詠宸、境外機房主持人曾耀興3人聲押獲准。