渣男酒駕肇事竟逼16歲女友頂替 法官怒斥態度惡劣

2017-12-12 17:27

［記者黃捷／台北報導］30歲簡姓男子2年前酒駕車禍，擔心被警方查獲，竟打電話叫16歲汪姓小女友來頂替，還恐嚇女友「若不照辦，就要到妳家放火、騷擾家人。」汪女嚇得照辦，還差點背上偽造文書刑責。士林地院認為簡犯後態度惡劣，依對未成年犯恐嚇危害安全罪判刑4月，可易科罰金12萬。

判決指出，簡男2015年1月間，向金姓友人借車外出喝酒，酒後開車回家，不慎撞上停放路邊的車子，他害怕背上酒駕刑責，竟先打電話叫汪女前來，再當場要求汪女出面頂替肇事責任，汪女原本拒絕，卻因被簡男恐嚇，才向到場員警表示車是她開的。

金男事後得知肇事的是汪女，心裡覺得奇怪，向汪女詢問才知道真相，立刻建議報警，汪女才又向警方揭露簡男犯行，士林地檢署事後依恐嚇未成年起訴簡男，另依偽造文書將汪女移送少年法庭，最後裁定不付審理確定。

簡男雖承認肇事後要求汪女出面頂替，但他否認恐嚇，辯稱汪女拒絕時只有罵聲髒話，並提及會去找汪女家人，沒有說要放火。

汪女則指稱，簡男當時出言恐嚇，「若不照辦，就要到妳家放火、騷擾家人。」還說，「反正現在沒滿18歲會開車的這麼多。」因為簡男曾經喝醉後跑去她家鬧，所以她相信簡男真的會這麼做，心裡很害怕。

法官則認為，車輛維修費用高達44萬餘元，汪女當時未成年又無業，看見車損這麼嚴重，如果不是因為簡男出言恐嚇，應該不會願意承擔肇責，且兩人為男女朋友，簡男肯定知道汪女並未成年，因此不採信簡男辯詞，認定犯行。

士林地院指出，簡男僅因害怕承擔刑責，就以恐嚇手段逼汪女頂替，且自始至終否認犯行，迄今未與汪女達成和解，法院審理期間更多次無故未到庭，直到被通緝逮捕，法官才能夠繼續審理，全案前後拖了超過2年半才審結，態度惡劣不知悔悟，遂判刑4月，可易科罰金12萬，不得緩刑。

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