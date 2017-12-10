6天吃40張檢舉罰單！警政署擬明年宣布輕微違規可否勸導就好

2017-12-10 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕大部分民眾都不樂見到交通罰單，據媒體報導，桃園有位民眾被檢舉魔人盯上，6天內就吃上40張罰單，先前公共政策參與平台有條提案，認為輕微交通違規可用勸導方式取代罰單，政府排定該提案將於2018年1月7日正式回覆。

根據《TVBS》報導，桃園一位在自家門口違規停車的民眾，被每2小時就進行檢舉的檢舉魔人盯上，不到一星期收到40張罰單，市警局交通隊會依照收到的照片數逕行舉發，讓受罰民眾相當困擾，有其他民眾表示「檢舉的人滿無聊的」、「第一次違規可勸導就好」，但有民眾持相反意見，認為「不要違規就不會有人檢舉」。

2017年9月27日有民眾在網路公共政策參與平台提案指出，「交通開罰應修法回歸執法單位取締，經民眾舉發者應採勸導通知，非逕行開罰」，提案兩天內就獲得5222名民眾覆議通過，交通部於同年11月27日回應指出，現行法令已有規定情節輕微的交通違規事件，在未嚴重危害交通秩序、安全的前提下，可以勸導代替開罰，對此提案已發函警政署，民眾檢舉的交通違規案件適用該行政法。

但交通部提到，民眾舉發案件的情節輕重依然交付警察機關認定，因此對於違規情節輕微的舉發案件，是否都要寄送勸導通知單，排定警政署於107年1月7日對外正式說明，但檢舉魔人希望，政府能夠清楚告知「勸導幾次要開罰」，否則「還要我們檢舉幹嘛？」。