早起參加告別式卻撞死8旬翁 警研判超速肇禍

2017-12-10 17:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕22歲的張姓男子今日清晨6點多，駕車前往參加友人的告別式，行經田尾鄉光復路一段時，不慎失控擦撞駕駛三輪腳踏車的張姓老翁（82歲），老翁當場失去生命跡象，送醫後仍不治身亡，張男撞到人後驚魂未甫表示，急著去參加告別式沒注意到老翁，聽到撞擊聲後才知道撞到人了。

警方調查，今晨6點52分張男駕駛黑色車輛，行經田尾鄉光復路一段，欲往社頭方向參加友人告別式，在98巷的十字路口與騎乘藍色三輪腳踏車的張姓老翁發生擦撞，張翁先撞到轎車再彈飛數公尺，三輪車右後車輪被撞凹，黑色轎車擋風玻璃則破了一個大洞，一旁路燈也被撞斷，撞擊力相當猛烈。

田尾消防隊表示，救護人員到場後發現，張翁失血過多，頭部有嚴重撕裂傷，已無生命跡象，緊急送往卓綜合醫院，仍急救不治身亡。

目擊的李姓居民表示，張翁早上有騎三輪車去買早餐的習慣，這條路線更是騎超過30年，沒想到卻成了張翁的黃泉路；現場民眾表示，早上還在睡夢中，聽到一陣強烈撞擊聲，就知道出事了，看到駕駛走出車外辯解是精神狀況不好，接著又辯解寶特瓶卡在煞車，質疑是車速過快。

當地民眾表示，原本這條路只有6米，會車不易才拓寬，現在拓寬了卻發生死亡意外，希望用路人行經該地要減速慢行。陳姓居民則表示，道路拓寬後也加設紅綠燈，顧慮此處是人口密集區，恐有交通安全疑慮，今年參加治安會議時，就強烈警方建議增設警示標語與路口監視器，但警方卻推說300公尺內無法增設2支監視器，罔顧人民安全。

北斗分局交通分隊長林昆賢表示，張男酒測反應值為零，經搜查駕駛座內也沒寶特瓶，張男向警方供稱，早起參加友人的告別式，行經路口附近時，因左手突然感到疼痛，才未發現老翁在路中間。林昆賢也說，該路段限速50公里，依肇事痕跡研判車速應有70公里以上，由於事故現場無監視器，原因還需調查，張男訊後依過失致死罪移送。