健行科大系助理被撞昏彈飛20公尺 警籲提供記錄器拼出真相

健行科大助理被撞重傷機車毀損，人未脫險。（記者李容萍翻攝）

2017-12-10 13:17

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市健行科技大學餐旅管理系51歲的詹姓系助理，前晚下班騎機車離開學校，約6點35分行經台66線下方的平鎮區快速道路三段往觀音方向，疑遭不明車輛撞擊彈飛20公尺外、全身多處骨折，當場昏迷，經送林口長庚醫院急救；家屬質疑肇事車輛涉嫌逃離現場，警方過濾道路周邊監視器畫面追查，發現當時視線昏暗，不排除詹姓助理未注意前方動態，自行追撞前方的腳踏車，導致當場摔車。

該腳踏車鍾姓車主告訴警方前晚騎腳踏車行經平鎮區快速路三段160號前時，因遭野狗追逐，連人帶車將腳踏車停放於路中，當時他也受到輕傷。

家屬質疑詹姓助理被彈飛20公尺外恐遭其他車輛拖行，健行科大師生對此也在學校群組發布消息，一起為助理祈福、能脫離險境，請師生幫忙揪出肇事車輛。

市警局平鎮分局交通分隊事後取得直擊腳踏車車主的筆錄，也在現場找到黃色車輛碎片，鎖定一輛計程車並通知司機到前來採證，但該車外觀沒有破損痕跡已初步排除涉案，警方又在一旁工廠找到一具影像模糊的監視器，發現詹姓助理是由後方直接追撞前方腳踏車而自摔。

由於詹姓助理還在醫院救治尚未脫離險境，警方呼籲當晚行經附近的車輛，能主動提供行車記錄器或撥打平鎮交通分隊電話（03）468-6232，以協助警方釐清這起交通事故。

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