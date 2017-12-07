被硬上 「金錢豹」紅牌告上法院：不要錢、只要公道

2017-12-07 17:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕「以為每個酒女都情願被上嗎？」黃姓男子帶台中市知名酒店「金錢豹」的紅牌酒女「小芳」出場，到汽車旅館內「做S」（性交易），不料，小芳卻直呼「我沒有做S」並激烈掙扎，最後仍性侵害得逞，還射精在小芳的嘴裡；事後被小芳一狀告到法院，他辯稱是性交易，卻私下給30萬元「封口費」，要求小芳改口自己賣淫；小芳卻不要錢，並反指：「以為每個在酒店工作的（酒女）都情願被上嗎？」台中高分院認為，黃男犯後還想用錢來脫罪，犯後態度不佳，不宜從輕量刑，依強制性交罪判處徒刑4年3月，可再上訴。

判決書指出，酒女小芳（化名）是金錢豹酒店的紅牌，酒店大班等人作證說，小芳長得漂亮，「漂亮的小姐誰都想帶出場」，她的服務節數（坐檯陪酒的次數時間）比其他酒女高，但沒有做 「做S」（性交易），而是用搞曖昧的手法，讓客人有戀愛的曖昧感受，不需要性交易也能賺很多錢。

黃男已婚育有子女，2013年1月才因貪污罪出獄，2015年5月17日到金錢豹喝酒，點小芳坐檯後，將小芳「買全場」，之後，由小弟開車載2人到汽車旅館內，不料，小芳進入「摩鐵」，卻說「我沒有做S」，只願意讓黃男抱一下，興致勃勃的黃男乾脆強行施暴，還射精在小芳嘴巴與臉上，並一度拿手機想拍照，被小芳打掉刪除照片。

事後小芳打電話向朋友與大班求救，大班還狐疑說「妳不是沒做S，為何還跟客人去汽車旅館」？大班雖感覺怪異，仍要小芳去報警，台中地院一審時，黃男不否認小芳曾說「我沒有做S」，但他宣稱小芳沒有抗拒性交，另有酒女等證人作證說，小芳在酒店包廂內與黃男親密互動，這都可顯示兩人是兩情相悅發生性關係，不過，台中地院不採信，依強制性交罪判處4年3月徒刑。

黃男上訴二審，他宣稱事發後，小芳神色無異常之處，沿途監視器可證明，至於小芳手腕傷痕，是拿東西摔倒撞傷。但小芳卻反控說，案發後黃男想給她「封口費」，金額從15萬元加碼到30萬元，條件是要改口指是性交易，小芳還強調，案發後她擔心自己被殺害，保持鎮定平靜，黃男開車送她回家，她只有冷冷說一句話「你上到我了，你開心了嗎」？小芳還強調，不是每一個酒女「都情願被上」，「你的錢我一毛都不收！」，她只要黃男繩之以法。

台中高分院認為，酒女與客人互動親密，不代表有性交易，監視器並未拍到小芳臉部，無法證實小芳神色自若，黃男惡性不輕，還企圖用錢脫罪，犯後態度不佳，量處4年3月徒刑並無違誤，駁回黃男上訴。