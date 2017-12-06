帶52顆子彈槍傷兒子判18年 惡父聽判：怎判這麼重！

2017-12-06 19:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子楊文華不滿前妻與徐姓男子交往，帶52顆子彈，槍傷徐、前妻與兒子，遭制伏竟嗆「反正台灣法律也不會判死刑」手段兇殘。基隆地院審結，依殺人未遂、恐嚇與槍砲彈藥刀械管制條例，合併判楊18年徒刑。

楊犯案後一直被羈押在基隆看守所，他到庭聽判得知被判刑18年時，喃喃自語：「蛤！怎麼判這麼重」隨即面無表情，遭還押看守所，與槍傷徐與兒子時凶狠模樣，判若兩人。

56歲楊文華不滿前韓姓前妻與徐姓男子交往，今年6月間，花28萬購得1把改造槍與52顆制式子彈；犯案前，以LINE通訊軟體傳訊息給兒子：「狗兒子，要送你大禮」。楊預告行兇後，在新北市三重區住處購買1桶汽油，分裝至5罐烏龍茶寶特瓶（600CC）。

楊7月19日將5罐寶特瓶放進包包內後，搭計程車至韓女住處外埋伏，見徐開門外出，連續朝徐開4槍，等徐倒地後，還追進住處玄關內朝韓女與兒子各開1槍。徐因腹部多處中彈，傷重急救後撿回一命，韓女與兒子槍傷則分別在右小腿與右側胸腔，取出子彈後無生命危險。

楊隨後拿出帶來的汽油往內潑灑，拿出打火機要縱火，被韓女阻擋未能點燃，反而與韓女雙雙跌落樓梯間，楊的兒子則趁隙溜下樓報案。楊遭韓女壓制在樓梯間時突然大笑：「好爽，我不會被判死刑」、「反正台灣法律也不會判死刑」，恐嚇韓女出來後要殺死他們全部的人。

法院審理時，審酌楊毫無悔意，依殺人未遂、縱火、恐嚇與槍砲彈藥刀械管制條例等罪合併判楊18年徒刑。