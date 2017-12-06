自閉生指控遭同學言語霸凌 校方：已依校規處分學生

2017-12-06 18:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣某高中進修部輕度自閉症學生，今天與外婆一同指控在校遭到同學言語霸凌，同學曾說他在廁所打手槍、罵三字經及在耳邊大吼大叫等，昨晚因與老師發生衝突，在校待到深夜，身心受創，家人決定請假並考慮休學；校方回應，對該生言語辱罵的2名同學已記過處分，通報校安事件；昨晚該生向老師罵髒話，但他不願寫出罵人字眼，因此在校處理到晚上10點多。

校方回應，該生從嘉義特殊教育學校轉來就讀，但該校並無特教班，也無特教老師，為讓班上同學瞭解如何相處，多次進行相關課程，並在課業及生活上請班上同學協助；10月底接獲該生反映遭同學辱罵，調查後已依校規處分，請2名同學向該生及外婆道歉，未來將再和學生與家長溝通，並請心理師進行諮商。

該生投訴，從高一入學後常被同學言語霸凌，如三字經或「你在廁所裡打手槍」等；前晚上課時發現同學未到，他想去幫忙找人，而被老師阻止，師生有言語衝突，他因被老師吼叫而回罵，被老師留置到晚上，想洗澡也無法回家。

校方回應，因烘焙教室大且有許多設備運作，教師講話聲音需大，因該生執意在上課時離開教室，教師阻止而音量較大，老師被該生回罵後進行處理，才會留置較晚。

外婆說，高一時多次接獲老師來電，指外孫在教室沒有一刻安靜，或擾亂秩序，她氣得教訓外孫，後來想瞭解狀況，卻聽到外孫用錄音筆錄到被同學辱罵的聲音，而導師曾說外孫得自閉症要吃一輩子的藥，讓他自尊心受創；昨晚她去接孩子，看到他一人深夜在寒冷路邊走著，相當心疼，。

該導師回應，因該生學生到校有時情緒亢奮，有時精神委靡，她詢問其自閉症服藥情形，瞭解是否有按時吃藥，並非侮辱。