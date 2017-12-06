華美電子涉與中國普天假交易 北檢聲押3高層

2017-12-06 10:36

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕上櫃公司華美電子（6107）及其大股東英格爾科技（8287），涉嫌利用海外人頭公司與中國普天集團假交易，涉財報不實，違反證券交易法，由於華美前副董事長呂正東昨欲出境，遭檢調緊急攔下，並約談華美董事長楊名衡、英格爾董事長張志榮2人，同步執行搜索，台北地檢署訊後以呂正東、張志榮、楊名衡3人涉犯證交法涉嫌重大，有逃亡及串證之虞，今上午向法院聲請羈押禁見。

檢調調查，電源供應廠商華美電子因遲遲無法出具財報，上月17日遭停止交易，而華美大股東、同為電源供應商的上櫃公司英格爾科技，在11月認列7000餘萬元備供出售金融資產減損，股價暴跌。由於2家之前的財報均揭露有巨額應收帳款，都與中國客戶普天集團有關，檢調懷疑2公司涉進行海外假交易。

檢調發現，華美今年第二季財報，累積對普天應收帳款達37.5億元，足足是股本的4倍多、英格爾今年第三季財報顯示，對普天應收帳款約54.8億元，占全部應收帳款59.1億元的93％。

檢調接獲檢舉，2家公司名義上雖然與中國普天進行交易，但去年間卻開始利用海外的人頭公司與普天進行假交易，意圖美化公司財報，製造資金活絡假象。

昨天上午，曾任職華美副董事長及英格爾公司總經理的呂正東欲搭機離境，因呂遭境管，被海關留置，通知北檢開拘票將呂拘提到案，檢方並同步向法院聲請搜索票，搜索華美、英格爾2家公司，以及華美董事長楊名衡、英格爾董事長張志榮等住居所，另約談楊、張2人約談到案。