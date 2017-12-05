「請檢察官發薪水！」寶島時代村員工赴投檢陳情

2017-12-05 11:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕昨日才公告週休四日，小潘潘丈夫江欽良經營的寶島時代村員工和店家，今天就赴南投地檢署舉白布條陳情，指員工和店家領不到11月薪資和店家貨款，是因檢方查扣江的資料和資金，請求檢方發還與案件無關的資金和資料。南投檢方強調，檢警並無扣資金，江聲請發還的錢與案情無關的也通知他領回。

寶島時代村員工組成自救會，上午由會長林佳虹等幹部率領上百人，到南投地檢署陳情，眾人在地檢署圍牆外舉「請給無辜家庭一條生路」、「請葉清財發薪水」等白布條，南投警分局長邱子文與會長林佳虹溝通後，除自救會正副會長、總幹事、會務委員，其他人到地檢署對面集結、等候。

林佳虹宣讀了陳情書內容，指上月薪水和公司應給的遣散費、店家貨款都無法發放，請發還與案件無關的公司和店家的資金、資料。而陳情的員工余晴天也說，快過年了大家卻要失業，還領不到上月薪水，可說欲哭無淚，晴天都變陰天了。

南投地檢署由書記官長莊志文代表接受陳情，林佳虹遞交陳情書時，哽咽地要莊志文轉達給葉清財檢官知道。

南投地檢署主任檢察官吳怡盈則表示，陳情案會分案處理，惟檢警在搜索時完全沒有扣到現金，且江欽良上月1日按鈴申告並無控告地檢署，也向檢方聲請發還資料，地檢署也已函復，與案情無關的遭查扣的資料，例如存摺、印鑑等資料，可到中打領回，但若他沒有聲請的，檢方也無從發還。

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